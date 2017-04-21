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櫻花綻放 Blancpain重現鏨胎琺瑯工藝

2017-04-21

〔記者方惠宗／台北報導〕櫻花季，歷史最悠久的瑞士製錶巨擘Blancpain以其巧奪天工的工藝，將櫻花盛放之美刻劃於錶盤，一款「孤品」藝術大師系列「綻放的櫻花」自去年於瑞士巴塞爾錶展發表後首次在台正式展出。業者表示，此作錶盤之主要工法是誕生於4000多年前的古埃及鏨胎琺瑯工藝，Blancpain的藝術大師將鏨胎琺瑯工藝重現於腕間，邀人欣賞這亙古的文明奇蹟。

Blancpain多款孤品腕錶即日起於Blancpain台北101購物中心形象店展示，每一款作品所深具的工藝底蘊與永恆之美有如鬼斧神工，且僅此一只。「綻放的櫻花」引人入勝在於整個錶盤採用金胎鏨胎琺瑯工藝，而櫻花區域結合了內填琺瑯工藝及微繪琺瑯工藝，繁複至極。

靈感來自日本浮世繪畫家葛飾北齋「神奈川沖浪裏」更是一款去年一發表就引顧客下訂的磅礡之作，運用經日本「Rokushō」綠灰溶液鈍化處理工序的墨西哥銀曜石做為白金鑲刻的基礎部分，將神奈川巨浪以「靜中見動」的獨特瞬間永恆留存。

圖片提供：Blancpain

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  • Blancpain藝術大師系列「綻放的櫻花」腕錶以鏨胎琺瑯工藝刻劃櫻花之美。18K紅金錶殼。13R3A型手動上鏈機芯，8日長動力儲存。5,113,000元。

    Blancpain藝術大師系列「綻放的櫻花」腕錶以鏨胎琺瑯工藝刻劃櫻花之美。18K紅金錶殼。13R3A型手動上鏈機芯，8日長動力儲存。5,113,000元。

  • Blancpain藝術大師系列「巨浪」腕錶。鉑金錶殼。13R3A型手動上鏈機芯，8日長動力儲存。5,454,000元。

    Blancpain藝術大師系列「巨浪」腕錶。鉑金錶殼。13R3A型手動上鏈機芯，8日長動力儲存。5,454,000元。

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