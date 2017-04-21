櫻花綻放 Blancpain重現鏨胎琺瑯工藝
2017-04-21
〔記者方惠宗／台北報導〕櫻花季，歷史最悠久的瑞士製錶巨擘Blancpain以其巧奪天工的工藝，將櫻花盛放之美刻劃於錶盤，一款「孤品」藝術大師系列「綻放的櫻花」自去年於瑞士巴塞爾錶展發表後首次在台正式展出。業者表示，此作錶盤之主要工法是誕生於4000多年前的古埃及鏨胎琺瑯工藝，Blancpain的藝術大師將鏨胎琺瑯工藝重現於腕間，邀人欣賞這亙古的文明奇蹟。
Blancpain多款孤品腕錶即日起於Blancpain台北101購物中心形象店展示，每一款作品所深具的工藝底蘊與永恆之美有如鬼斧神工，且僅此一只。「綻放的櫻花」引人入勝在於整個錶盤採用金胎鏨胎琺瑯工藝，而櫻花區域結合了內填琺瑯工藝及微繪琺瑯工藝，繁複至極。
靈感來自日本浮世繪畫家葛飾北齋「神奈川沖浪裏」更是一款去年一發表就引顧客下訂的磅礡之作，運用經日本「Rokushō」綠灰溶液鈍化處理工序的墨西哥銀曜石做為白金鑲刻的基礎部分，將神奈川巨浪以「靜中見動」的獨特瞬間永恆留存。
圖片提供：Blancpain
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 腕錶
消費‧本日最多瀏覽
- LG G6預購開跑 保固30個月
- Tiffany野性大發 奢華原始美
- 2017巴塞爾錶展專輯21：時間等式 明日之星3
- 2017巴塞爾錶展專輯19：時間等式 明日之星1
- 2017巴塞爾錶展專輯13：互助之作展新局3
網友回應
熱門新聞
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 朝鮮半島風雲起 俄羅斯部隊挺進北韓邊界
- 企業長期僱身障不足 桃市勞動局長：加強輔導
- UCC旗下咖啡店 獨家販售陽壓罐
- 前進宜蘭綠博 80歲蒸汽火車啟航
- 稽查公車違規名單 公運處遲遲不公布
- 台鐵要漲 交長︰不讓民眾負擔增太多
- 豬哥亮病房日記-醫護全力防堵媒體 記者駐院諜對諜
- 股利稅改 財部傾向稅損最小方案
- 巴黎香榭大道疑遭恐襲槍擊 警1死2傷 槍手斃命
- 自用小船海上看花火 退潮擱淺4人獲救
- 1日隊友添好運 克蕭止道奇3連敗
- 美俄兩太空人 飛抵國際太空站
- 證券行情表、證券表格
- 張忠謀怨︰台幣升值只能忍
- 棒球之神編導 一朗轟別西雅圖
- 長榮、海大產學合作 年薪1500K不是夢
- 屏東第一鮪 首度由新園船長捕獲
- 俄羅斯戰鬥機器人 2021年上太空當長官
- 台泥國際流通股份 台泥257億全部收購
- 國防自主 李喜明 蒲澤春挑重擔
- 尋找八田銅像斷頭 水利會將派人打撈
- 軍方人事先行 國安團隊接力調整
- 看《我和我的冠軍女兒》角力美少女感觸深
- 開南商工慶百歲 「500董事長」返母校
- 毒餌包骨頭誘狗 3犬接連被毒死
- 司改國是會議分組決議 三、四級毒品刑責門檻調降
- 華仔坐輪椅"獻身"拆彈 笑稱上天要我休息
- 技職繁星上台科大 清寒生拚郭董第二
- 會考數學拿Ｃ 繁星拚進國立科大
- 【朵朵小語】你的世界
- 王鏡銘「即刻救援」 眾兄弟熄火
- 盧姓大戶回鍋買進 中石化暗潮洶湧
- 巴黎槍擊初判是恐攻 一警喪生槍手斃命
- 竹縣桐花祭及路跑週六登場 公布交管
- 王定宇：反年改 連上班族也打
- 劉奕兒認分手王大陸 甘願扮醜當怪物
- 中山高南下鄰接道路 11月完工
- 劉世芳：反年改施暴時 警還在喊學長、學長
- 截肢後讀碩士 慈馨媽媽謝夫相挺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：櫻花綻放 Blancpain重現鏨胎琺瑯工藝
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分