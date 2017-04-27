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百年靈道格拉斯DC-3抵台 紀念錶限量

2017-04-27

〔記者方惠宗／台北報導〕一架經歷二戰洗禮的道格拉斯DC-3運輸機在25日飛抵台灣上空，空軍出動IDF經國號戰機伴飛，向DC-3衍生機型C-47運輸機於我國空軍生涯致敬。這架誕生於1940年、機齡已達77年的雙引擎螺旋槳飛機現屬瑞士製錶商百年靈（Breitling），正挑戰以環球之旅成為「周遊世界最高齡的飛機」。

DC-3在航空史的地位顯赫，除了是現代商業飛行的始祖，其衍生機型C-47更是「諾曼第登陸」二次世界大戰要角，紀錄輝煌。而這架曾於二戰時期服役於美軍歐洲戰線的DC-3於2008年因百年齡的支持而獲維護，確保其符合現行的歐洲標準，與現代航機另一最大的不同：沒有自動駕駛；一切操控依靠人手，亦是飛行員的一大挑戰。

百年靈道格拉斯DC-3環球之旅自今年3月於日內瓦揭幕，經中東、印度、東南亞、日本，接著飛越太平洋、展啟美國之行，之後經格陵蘭島、冰島，預計今年9月回到瑞士，為壯舉畫下句點。同時，百年靈為此打造一批限量500只的Navitimer紀念錶、一同完成環球之旅，並附上機長的簽章憑證。

百年靈道格拉斯DC-3今（27）日將離開台北、前往下一站：日本的沖繩。

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  • 這款百年靈Navitimer航空計時腕錶限量版是為百年靈道格拉斯DC-3環球之旅打造的紀念之作。381,500元。全球限量500只。

    這款百年靈Navitimer航空計時腕錶限量版是為百年靈道格拉斯DC-3環球之旅打造的紀念之作。381,500元。全球限量500只。

  • 挑戰「周遊世界最高齡的飛機」、百年靈道格拉斯DC-3飛抵松山機場。（記者方惠宗攝）

    挑戰「周遊世界最高齡的飛機」、百年靈道格拉斯DC-3飛抵松山機場。（記者方惠宗攝）

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