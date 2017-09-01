卡地亞坦克 叱吒風雲百年

2017-09-01

黛妃凱薩琳佩戴坦克錶款雋永經典

〔記者林欣若／台北報導〕卡地亞（Cartier）在1917年推出第一款坦克（TANK）腕錶，靈感來自協約國坦克的造型，垂直錶耳宛如履帶、錶殼則形似車身，化圓為方、去繁留簡的流暢造型，從此成為經典，包括法國影后凱薩琳‧丹妮芙（Catherine Deneuve）、男星亞蘭‧德倫(Alain Delon)、知名藝術家安迪‧沃荷（Andy Warhol）、以及黛安娜王妃，都曾佩戴坦克留下雋永影像。

錶盤上雙線設計顯示分鐘刻度的分鐘軌、羅馬數字時標、錶耳及錶帶相連的垂直錶耳、以及錶冠上鑲嵌圓形藍寶石，都是坦克的標誌印記，現代而優雅的輪廓，捨棄過於冗繁的裝飾或細節，集中突出作品的精要之處，讓坦克能與各種穿搭風格完美融合。今年是坦克100週年慶，卡地亞推出三大經典系列，設計以垂直錶耳，圓潤邊角的TANK Louis Cartier系列、長方形造型更顯筆挺的TANK Américaine美國坦克系列以及典雅氣質、完美對稱的TANK Française法國坦克，另外也推出復刻1921年的精采作品中央坦克，向經典致上最高敬意。

全新TANK Louis Cartier腕錶以玫瑰金或白K金製作，搭載8971 MC型手動上鏈機械機芯；TANK Française法國腕錶結合精鋼材質與璀璨鑽石，搭配鍊節錶鍊；TANK Américaine美國坦克腕錶配備全新摺疊錶扣，錶鍊能夠根據手腕調節長度，取代卡地亞從1910年起一直使用的錶扣設計；TANK Cintrée中央鏤空腕錶搭載專為弧形錶殼設計的鏤空機芯，盡顯工藝美學。