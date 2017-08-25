浪漫七夕錶情意 藍色情挑

2017-08-25

〔記者方惠宗／台北報導〕七夕情人節將至，藍色手錶為情人述說浪漫語彙！

許多人選在浪漫七夕獻上高級珠寶腕錶、紀念承諾，今年應景錶款則是藍色當道，從講究鑽石唯美的海瑞溫斯頓，到堅持機械腕錶製作工藝的Titoni，許多品牌不約而同、主推藍色腕錶。海瑞溫斯頓更首次採用直徑29毫米18K白金錶殼，為靜夜Midnight系列設計出尺寸最小的樣式。

海瑞溫斯頓主打全新靜夜Midnight系列29毫米鑽滴自動腕錶，18K白金錶殼搭配純淨迷人的湛藍色澤錶盤，裝飾圓形明亮式切工鑽石，如同夜空中閃耀的星星璀璨無暇，浪漫情懷彰顯精緻優雅品味。

在Titoni，Space Star天星系列以藍銀雙色的拉絲錶盤象徵心心相印的默契，指針與錶盤備有夜光顯示，象徵星光點綴相守的時光。

TAG Heuer、Bell & Ross與Zenith等皆以藍色錶盤款式作為七夕檔期主打。TAG Heuer Carrera Lady女錶以經典藍色錶盤搭配手工鑲嵌日期視窗，超薄的錶圈設計體現簡約時尚。Bell & Ross略為小巧的BR S-92 Blue Steel腕錶散發都會時尚風格，具備清晰顯示、卓越功能、精確及防水性能4大原則，適合日常佩戴。Zenith為Pilot Type 20 Extra Special系列腕錶推出4款復古色調，亦未錯過海軍藍。

此外，Rado以黑色珍珠貝殼錶盤呼應七夕浪漫氣息。DiaMaster系列電漿高科技陶瓷腕錶以同心圓搭配極簡時標，細緻的太陽紋在光線折射下體現時間遞移的美感，巧妙襯托黑色珍珠貝殼錶盤、流露銀河般深邃的魅力。

圖片提供：Harry Winston、Bell & Ross、Rado、Titoni、Zenith、TAG Heuer