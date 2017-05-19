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三星量子電視 好看大視野

2017-05-19

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞今年高階電視掀起面板技術規格戰，三星宣布引進QLED量子電視來台，強調色域表現能達到100%，將電視畫質推至更上一層樓。共55至88吋，最低89,900元可入手，但最貴要拿出799,900元、一台車子的價錢才能擁有。

台科大教授陳良益表示，QLED量子電視在技術上將全新的金屬材料導入奈米半導體量子點，大幅提升色彩精準度和發光效率，光線表現力十分優異，同時解決OLED面板壽命與殘影問題。

此外，三星QLED量子電視因為機身夠薄，安裝能十分貼近牆面，比傳統壁掛更美。且採用近乎隱形的美型連接線，整合所有外接裝置，改善凌亂訊號線的問題。即日起至7月21日，推出新品優惠，凡購買88吋Q9F或65、75吋Q8C機種，可免費獲得三星S8+手機。

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  • 三星QLED量子電視背面設計簡潔，且幾乎能將所有線材隱藏起來。（記者吳佩樺攝）

    三星QLED量子電視背面設計簡潔，且幾乎能將所有線材隱藏起來。（記者吳佩樺攝）

  • 三星QLED量子電視，安裝時能十分貼近牆面，比傳統壁掛更美。（記者吳佩樺攝）

    三星QLED量子電視，安裝時能十分貼近牆面，比傳統壁掛更美。（記者吳佩樺攝）

  • 三星宣布引進QLED量子電視來台，將電視畫質推至更上一層樓。（記者吳佩樺攝）

    三星宣布引進QLED量子電視來台，將電視畫質推至更上一層樓。（記者吳佩樺攝）

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標題：三星量子電視 好看大視野


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