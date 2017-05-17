Android機王激戰 HTC U11價勢凌厲─全球同步發表 首創側框感應 入門價免2萬 具競爭力
〔記者吳佩樺／台北報導〕Android機王激戰，繼三星S8+、LG G6等，HTC U11昨日全球同步發表，首創側框感應，為搶占市場，HTC U11最低不用2萬元就能入手，跟市面上的其他機王相比，價格十分有競爭力！
HTC U11分64GB、128GB二版本，單機價格前者19,900元，後者21,900元，已開放預購，5月26日至31日HTC網路商店、專賣店搶先開賣；電信業者6月1日起販售。癮科技編輯傅偉智認為：「低於2萬元的確很有誠意，可以看出HTC的企圖心。」
此外，上半年最後一支Android機王Sony XZ Premium今日公布售價，和HTC U11一樣採用高通S835處理器。Sony XZ Premium早在今年2月的全球行動通訊大會就已現身，主打4K HDR螢幕和960fps慢動作錄影。
5.5吋HTC U11外型跟1月販售的U Ultra差不多，延續玻璃機身，最大特色是首創Edge Sense側框感應，透過握壓手機的二側邊框就能快速開啟自訂功能，例如一按就能自拍、開啟語音輸入或郵件等程式。
HTC表示，感應位置之所以設計在手機側邊下半部，因為這是多數人手握手機最直覺的動作，堪稱超越觸控螢幕的應用，即使戴手套也能操作。記者實測側框感應雖然方便，且能自由決定握壓力道，但為防止誤觸，需要稍用力才能成功感應，使用上要花一點時間適應。
相機部份，主相機配置1,200萬畫素UltraPixel 3鏡頭、F1.7大光圈、OIS光學防手震；強調對焦速度是HTC歷代手機最快。前鏡頭則是1,600萬畫素。錄影亦有亮點，當放大畫面時，收音會跟著畫面移動，強化主體聲音。因應防水已經成為機王的基本功能，HTC U11加入IP67防水。
此外，人工智慧當道，HTC U11除了有自家HTC Sense Companion，另整合了Google Assistant和Amazon Alexa語音助理，不過Amazon Alexa目前僅適用美、英、德國。
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