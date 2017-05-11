文在寅喊終結財閥 「知易行難」
〔編譯劉宜庭、林翠儀／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠涉嫌向財閥索賄達五九二億韓元（約十七．一億台幣），南韓民眾對財閥的不滿情緒達到最高點，「終結財閥」成為本屆大選的重要議題之一。但《紐約時報》分析，儘管新任總統文在寅於競選時已提出諸多解決財閥問題的政策，他的主要顧問之一、經濟學家金相九（譯音）也以對財閥問題的鷹派觀點聞名，但文所屬「共同民主黨」僅佔國會三百席中的一一九席，財閥改革法案恐窒礙難行。
國會無絕對優勢議席
紐時指出，財閥掌權手法多端，在南韓經濟與政治層面牽涉甚廣。南韓財閥慣用的掌權手法，包括採用慈善策略，財閥家族將股份注入非營利性慈善組織，以維持持股比例避開重稅，如三星文化基金會持有明珠三星電子近八％股份，為其最大股東之一。
財閥家族也會創辦受控於繼承人的小公司，然後利用家族商業關係使其壯大，確保財閥繼承人在其父母去世前致富，如現代汽車會長之孫鄭義宣，於二○○一年投資名為現代格拉維斯的小型物流公司，卻很快就和現代汽車的子公司簽訂利潤豐厚的合約，該公司和鄭義宣本人幾年後都擁有數十億韓元的財產。
由於財閥多由家族掌權，外部股東雖可施加一定壓力，卻未能擁有太多實質決定權。
文在寅曾公開宣示，要阻止財閥家族利用非營利慈善基金、複雜的持股計畫及其他方式，保持對企業的掌控權，並承諾讓檢察官更獨立，令總統難以濫用職權，以制約財閥與官員勾結、逃避法律制裁。他也承諾將推動財閥治理透明化，並提出累積投票的想法，協助少數股東支持的候選人能獲得董事會席位。
不過，南韓官員和專家多認為，終結財閥可說是知易行難。延世大學政治經濟學教授柳相永（譯音）表示，「文化有其強大慣性，改變需要時間。」日本大和總研首席經濟研究員熊谷亮丸也認為，文在寅的經濟政策，包括創造八十一萬人雇用機會及財閥改革等，均帶有強烈的民粹色彩，不僅難以落實，還可能削弱南韓的競爭力，對於主要出口商品重疊的競爭對手日本而言，或許是一項利多。但在另一方面，文在寅的反日色彩可能造成日本對韓出口降低，再加上東北亞情勢不穩恐帶動日圓攀升，對日本出口商造成打擊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 少將共諜案 前飛指部上校疑潛伏10年 軍機恐外洩
- 當街暴打阿伯遭肉搜 情侶的車變這樣...
- 台肥投資狂踩雷 立委疑有內情
- 藍批高雄軌道舉債1758億 綠委︰數據錯誤
- 中市福星路人孔蓋害打滑 立委促路平下地
- 川普反覆 要掩蓋什麼？
- 去年核准136件新藥 「抗癌」藥最多
- 母親節倒數 3C家電優惠特搜！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Bakery changed expiration dates
- 父喪、夫過世、腿截肢 勇媽林佩玲扛起一片天
- 大台北、中南部高溫34度 明鋒面來襲
- Burberry花心思 討好媽咪
- 踩人字拖曬辣肉 皮革款亮相
- 賞蓮文創ＤＩＹ 快來預約南夏農村趣
- 缺警還支援商業活動 民代搖頭
- 中港「債券通」可望7/1前公布 市場看衰 投資人沒興趣
- 大賣場被爆賣「塑膠紫菜」 已先下架
- 《自由廣場》與法官談精神病
- 8局11K 薛哲勝投又飛
- 醫事團體齊籲WHA 重視台灣醫療人權
- 古蹟修復活化 鄭文燦建議中央修法
- Mac報稅超級難 財長：明年改善
- 睡醒後陰毛被剃光 男控女友「暴行」
- 極限運動場破舊 議員促速修
- 90歲文夏有夠潮 瘋迷NBA勇士柯瑞
- Serpenti Viper戒指 神秘女性魅力
- 相隔35年 《天龍八部》阿紫現在長這樣
- 《自由廣場》推特內銷？ 外行！
- 核二廠停機 萬里生活補助照舊
- 宜市長將踏上大聯盟 皇家主場開球
- 延誤團員就醫不治 領隊、雄獅共賠87萬
- 公務員收禮上限 擬調至3600元
- 產後5次「乳腺炎」 餵母乳痛不欲生
- 中市身障住院看護預算大縮水 議員促從寬
- 05/11 各報重點新聞一覽
- 董事會多次狂轟李紀珠 吳欣盈遭其他董事抵制
- 高雄》6所國小體育班招生不足 女壘強隊剩8人
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- （獨家）搶先謝金燕開工 謝金晶談豬哥亮病況說...
- 大武漁港養灘 草埔隧道幫大忙
標題：文在寅喊終結財閥 「知易行難」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email