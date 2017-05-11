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文在寅喊終結財閥 「知易行難」

2017-05-11

〔編譯劉宜庭、林翠儀／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠涉嫌向財閥索賄達五九二億韓元（約十七．一億台幣），南韓民眾對財閥的不滿情緒達到最高點，「終結財閥」成為本屆大選的重要議題之一。但《紐約時報》分析，儘管新任總統文在寅於競選時已提出諸多解決財閥問題的政策，他的主要顧問之一、經濟學家金相九（譯音）也以對財閥問題的鷹派觀點聞名，但文所屬「共同民主黨」僅佔國會三百席中的一一九席，財閥改革法案恐窒礙難行。

國會無絕對優勢議席

紐時指出，財閥掌權手法多端，在南韓經濟與政治層面牽涉甚廣。南韓財閥慣用的掌權手法，包括採用慈善策略，財閥家族將股份注入非營利性慈善組織，以維持持股比例避開重稅，如三星文化基金會持有明珠三星電子近八％股份，為其最大股東之一。

財閥家族也會創辦受控於繼承人的小公司，然後利用家族商業關係使其壯大，確保財閥繼承人在其父母去世前致富，如現代汽車會長之孫鄭義宣，於二○○一年投資名為現代格拉維斯的小型物流公司，卻很快就和現代汽車的子公司簽訂利潤豐厚的合約，該公司和鄭義宣本人幾年後都擁有數十億韓元的財產。

由於財閥多由家族掌權，外部股東雖可施加一定壓力，卻未能擁有太多實質決定權。

文在寅曾公開宣示，要阻止財閥家族利用非營利慈善基金、複雜的持股計畫及其他方式，保持對企業的掌控權，並承諾讓檢察官更獨立，令總統難以濫用職權，以制約財閥與官員勾結、逃避法律制裁。他也承諾將推動財閥治理透明化，並提出累積投票的想法，協助少數股東支持的候選人能獲得董事會席位。

不過，南韓官員和專家多認為，終結財閥可說是知易行難。延世大學政治經濟學教授柳相永（譯音）表示，「文化有其強大慣性，改變需要時間。」日本大和總研首席經濟研究員熊谷亮丸也認為，文在寅的經濟政策，包括創造八十一萬人雇用機會及財閥改革等，均帶有強烈的民粹色彩，不僅難以落實，還可能削弱南韓的競爭力，對於主要出口商品重疊的競爭對手日本而言，或許是一項利多。但在另一方面，文在寅的反日色彩可能造成日本對韓出口降低，再加上東北亞情勢不穩恐帶動日圓攀升，對日本出口商造成打擊。

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  • （歐新社檔案照）

    （歐新社檔案照）

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