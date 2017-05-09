三星旗艦平板上市 AKG揚聲器加持

2017-05-09

〔記者吳佩樺／台北報導〕三星年初於全球行動通訊大會發表旗艦平板Galaxy Tab S3，首度搭載4組AKG調校揚聲器，能跟隨螢幕角度自動旋轉音場。台灣宣布首先引進32GB銀色版，WiFi版單機售價19,900元，LTE版則為22,900元，隨盒附贈S Pen觸控筆，本月12日起全台各大經銷通路陸續上市。

此外，中華電信獨賣資費方案，6月1日起販售。6月30日前民眾於指定通路購買並上網登錄，享有原廠書本式皮套一組以及延長保固一年。

三星Galaxy Tab S3配置9.7吋2,048x1,536的Super AMOLED螢幕，支援HDR影片播放。其中一大賣點是具備Note系列手機的S Pen，擁有4,096階級感壓設計與0.7公厘筆尖，實測手寫順暢，不過因為平板厚度僅6公厘，機身沒有設計收納S Pen的空間。

另配置6,000mAh電池，且為第一台支援快速充電的三星平板，僅須3小時就能充飽電。加入1,300萬畫素主相機、500萬畫素前鏡頭。