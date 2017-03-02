腕錶盛裝 西服面料上手
〔記者方惠宗／台北報導〕腕錶也能穿上義大利頂級訂製西裝？宇舶錶（Hublot）為即將來到的瑞士「2017年巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會」（Baselworld 2017）打造出將西服面料用於錶盤的創舉；錶廠與義大利時尚品牌「Italia Independent」攜手，將頂級訂製西服布料化身為計時碼錶的優雅門面，宣布全新的「Classic Fusion Italia Independent」腕錶將於本屆錶展「盛裝」登場。
宇舶錶自2014年與Italia Independent暨創辦人、義大利飛雅特集團後代拉普‧艾爾坎恩（Lapo Elkann）合作以來，已成功推出兩只結合創新技術與時尚風格的Big Bang Unico系列腕錶。如今設計團隊選擇Classic Fusion經典融合系列打造全新作品，結合義大利最頂級的訂製西服品牌「House of Rubinacci」、以及拉普獨特的品味，量身訂製出全新Classic Fusion Italia Independent系列腕錶。
Rubinacci裁縫工坊蒐羅了許多全世界最精美的西服面料，包括各種珍稀千鳥格紋與斜紋軟呢，宇舶錶與拉普從中挑選一系列70年代的彩色羊毛蘇格蘭格紋面料；宇舶以超卓的工藝將羊毛面料融入Classic Fusion系列的面盤與錶帶，化身為直徑45毫米的計時碼錶。
事實上，創立於1932年的拿坡里頂級裁縫店Rubinacci在三代掌門的經營之下，已是絕佳品味和男性魅力的極致象徵。現在，執掌Rubinacci米蘭店的家族第三代成員盧卡（Luca）更因其獨一無二的著裝風格備受關注。如今，Rubinacci已是上流社會的必備，義大利望族阿涅利家族（Agnelli）更是他們的常客；拉普便是阿涅利家族最顯赫的繼承者之一。
今年巴塞爾錶展的展期為3月23日至3月30日。
圖片提供：Hublot
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