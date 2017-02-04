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藍牙錶 有光就會動

2017-02-04

〔記者方惠宗／台北報導〕還在為藍牙手錶充電？日本腕錶製造商Citizen發布新款藍牙腕錶，除了風格更為優雅，並採錶廠專利的光動能技術，透過吸收任何可見光源並轉化為電能帶動腕錶運轉，只要有光就能令腕錶持久運行。

Citizen藍牙腕錶的設計標榜兼具智能錶的功能與指針腕錶的優雅；保留指針腕錶的優雅外觀，並通過與智慧手機連接，實現多種便捷功能，包括自動同步對時，還可以設置全球316個城市的世界時間。一旦有電話打來、新郵件或SNS（Social Networking Services）信息，腕錶能以震動、聲音或指針轉動提醒。此外，光動能技術令錶款無論在戶外陽光下、還是在室內弱光的環境下，都可確保腕錶的持續運轉。滿電狀態時，腕錶可持續運轉長達4年（開啟省電模式下），免去充電的麻煩。

圖片提供：Citizen

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  • Citizen藍牙腕錶BZ1006-82E不鏽鋼加黑色BIP處理，21,000元。

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  • Citizen新款藍牙腕錶兼具智能錶的功能與指針腕錶的優雅。 （記者方惠宗翻攝自youtube.com）

    Citizen新款藍牙腕錶兼具智能錶的功能與指針腕錶的優雅。 （記者方惠宗翻攝自youtube.com）

  • Citizen新款藍牙腕錶兼具智能錶的功能與指針腕錶的優雅。 （記者方惠宗翻攝自youtube.com）

    Citizen新款藍牙腕錶兼具智能錶的功能與指針腕錶的優雅。 （記者方惠宗翻攝自youtube.com）

  • Citizen藍牙腕錶BZ1005-51E不鏽鋼款，19,000元。

    Citizen藍牙腕錶BZ1005-51E不鏽鋼款，19,000元。

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