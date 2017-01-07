天海祐希挑選錶帶 限量特別款

2017-01-07

〔記者方惠宗／台北報導〕日本鐘錶大廠SEIKO旗下高級腕錶品牌Grand Seiko首度啟用女性代言人，為這個象徵國寶品牌細膩優雅與自性之美，特邀日本「戲劇女王」天海祐希入鏡、為女錶一展風采，一併推出由天海祐希親自挑選錶帶顏色的「天海祐希特別錶款」，為知性與自信魅力寫下最好的定義。

在天海祐希與Grand Seiko合作的廣告裡，選擇SEIKO的起源地、銀座知名地標「和光時計塔」為拍攝場景；天海祐希駐足於和光時計塔頂，凝視腕上綻放光芒的Grand Seiko腕錶，展現女性的自性美。錶廠也與天海祐希攜手合作、設計特別腕錶，搭配天海祐希親選的酒紅色及正規海軍藍鱷魚皮錶帶、可以隨時變換，呈現女性特有的溫柔、幹練與品味。

圖片提供：Grand Seiko