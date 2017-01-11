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美度抗磁防震 精準優雅微奢華

2017-01-11

﹝記者林欣若／台北報導﹞抗磁、抗震一直是機械錶致力提升的技術，這幾年頂級品牌將矽材質導入機芯製作也成顯學，美度（MIDO）推出全新永恆系列80小時天文台認證矽材質腕錶，利用矽材質抗磁、防震的特性，打造矽游絲提升機芯準確度，掀起中價位品牌的機芯革命。

機芯是錶的心臟，關係到走時準確度的游絲和擺輪，更是機芯最關鍵的零件，一般機械錶容易受到3C產品或家電用品發出的磁力影響，每日機芯誤差可達到正負30秒，美度為了提升走時的準確度，以僅有3.5mm的矽游絲達到抗磁、抗震效果，將每日誤差縮短在正負3秒內。錶盤設計則依循永恆系列一貫的簡單優雅，呼應新古典主義米蘭艾曼紐二世迴廊拱型玻璃帷幕的流暢弧線，讓腕錶有著自然的流暢感，黑色拋光亮漆面盤或象牙白色面盤上，極簡的大三針讓報時一目了然，透過錶背的藍寶石水晶底蓋，可看到80小時動力儲存的矽游絲自動上鍊機芯，以及擺輪夾板上9K白金裝飾的「Si」標誌。

發表會上，修杰楷戴著全新錶款現身，他表示以前每拍完一部戲，就會買一款錶犒賞自己，但是現在家有妻小，買錶的小確幸就被取消了，也因為購買的頻率減少，現在挑錶的標準是實用、簡單又好搭配，目前還不打算送咘咘手錶，他笑說：「先戴媽媽的就好吧！」

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  • 修杰楷戴上美度永恆系列80小時天文台認證矽材質腕錶，可休閒可正式是他最愛的錶款。

    修杰楷戴上美度永恆系列80小時天文台認證矽材質腕錶，可休閒可正式是他最愛的錶款。

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