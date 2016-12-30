2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

經歷歲月而萃出氣韻的腕錶，在腳步越快的時代似乎越令人留戀，此刻某些原創作品不僅擁有鐘錶歷史的里程碑，更以當代設計元素襯活傳奇特色。

創世紀收藏40不惑

生於「不再為工作而活，而是為生活而工作」的氛圍年代、一款讓愛錶人士傾羡萬分的珍貴收藏，百達翡麗（Patek Philippe）Nautilus金鷹系列今年邁入40週年，並推出兩款Nautilus 40週年限量腕錶，展現品牌不凡能耐。

當年獨創潮流 巧思命名

回溯Nautilus腕錶於1976年問世至今，即使世界瞬息萬變，品牌在腕錶設計與可靠程度卻始終如一，備受愛戴。這款編號3700／1A的作品當時由現任榮譽主席Philippe Stern與鐘錶鬼才Gérald Genta合作設計，以鋼製造，而且錶身龐大，與崇尚貴金屬與線條流麗腕錶的潮流背景大相逕庭。

9時及3時兩側位置設有延伸橫脊，猶如鉸鏈接合雙層錶殼；橫脊的設計靈感源自經典遠洋郵輪舷窗密封防水的閉鎖結構。八角形錶圈框著鏡面，錶側弧線有致，角邊渾圓，正面經磨拭加工，錶側經削角及鏡面打磨處理。藍調灰色錶面添上橫向凸紋，份外鮮明，配以巴頓式夜光小時刻度，與巴頓式夜光指針相襯。錶身線條硬朗，仍服貼腕上。防水深達120米，融合海事和航海元素，別樹一幟。

巧思命名

名為「Nautilus」，不論聯想起鸚鵡螺及其漂亮的螺旋甲殼，還是法國文豪朱爾‧凡爾納（Jules Gabriel Verne，1828－1905）「海底兩萬里」（20,000 lieues sous les mers，1873）的潛水艇「鸚鵡螺號」，名字與腕錶堪稱絕配，並彰顯「無論搭配潛水衣或禮服皆宜」之美稱。

今年，編號5711／1P腕錶採用40毫米鉑金錶殼，向1976年Nautilus始創款式致意。直徑44毫米、編號5976／1G自動回位計時碼錶則向Nautilus 30週年腕錶致敬。兩款腕錶皆選藍色錶面，搭配鑽石小時刻度和典型的凸紋裝飾，配以凹示的週年標徽，含蓄有致。

圖片提供／Patek Philippe