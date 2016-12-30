2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

這些具有劃時代意義、無可取代之作更富探索與革新精神，激起我們對傳統腕錶的熱愛。

左置大錶冠，一朝成名15年

格林漢（Graham）為Chronofighter系列發行四款新品，歡慶這個經典作品誕生15週年；保留經典標誌：左置大錶冠與濃厚的復古氛圍，並融合品牌發源地英國的獨特風格；醒目的計時按把結合啟動與停止碼錶的功能，並且保護錶冠，這種吸睛搶眼的大型錶冠自然而然成為該系列的辨識度極高的標誌。共有三種錶盤與錶帶的色系搭配，包括海軍藍、咖啡色、黑色。

圖片提供／Graham