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《錶王傳奇》5

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

空中霸王超大錶現

高級腕錶最體面的基本樣式之一、勞力士（Rolex）以Air-King延續原款腕錶的航空淵源，將904L鋼鍛造的錶殼直徑擴展到40毫米，成功甩開錶殼相對偏小的感覺。黑色錶盤富個性，3、6及9點鐘位置標示特大阿拉伯數字，分鐘刻度則顯眼突出。錶面的「Air-King」字體於五十年代專為原款腕錶而設計，綠色的勞力士商標與黃色皇冠標誌亦復刻原款風格。

這款腕錶體現30年代勞力士與航空業的獨特聯繫。當時，諸如英國飛行家查理斯道格拉斯班納（Charles Douglas Barnard，1895 –1971）等飛行先驅都在飛行時佩戴蠔式腕錶。勞力士再度向一眾飛行先驅致敬，頌揚蠔式腕錶在航空史的重要角色。

圖片提供／Rolex

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  • 勞力士Oyster Perpetual Air-King。勞力士3131型自動上鏈機芯，機芯裝進錶殼後的精準度至每天正負兩秒內。204,500元。

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標題：《錶王傳奇》5


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