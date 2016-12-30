《時間先驅》3
2016-12-30
記者方惠宗／台北報導
古董軍錶開放 一千位收藏名額
義大利軍方在1960年代初期選擇Zenith腕錶供海軍和空軍飛行員佩戴，當初僅製造的2,500只的TIPO CP-2腕錶更是軍事史上公認最經典的計時器，在古董錶市場尤其炙手可熱。不久前，錶背刻有「A.M.I. CRONOMETRO TIPO CP-2 MM 201’228」字樣的錶款在Phillips公司於日內瓦舉辦的「Start-Stop-Reset」計時碼錶拍賣會便以62,500瑞郎（約台幣1,987,500元）成交；所刻的A.M.I為Aeronautica Militare Italiana之縮寫、義大利空軍之意，201228則是序號，表示這只腕錶是少數為義大利空軍所真正使用的TIPO CP-2之一。這只古董錶初估20,000瑞朗（約台幣636,000元）。
現在，Zenith限量推出1,000只符合原創精神與設計的現代新版Heritage Cronometro TIPO CP-2腕錶，並改用品牌最經典的El Primero自動上鏈計時機芯。
圖片提供／Zenith
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 蔡下月出訪 過境休士頓舊金山
- 高雄駁二跨年派對 屋頂看海吃羊肉爐
- 八退將下月赴中 退輔會促勿碰政治
- 青農感念農會 捐5千顆高麗菜義賣
- 竹縣》國小男導師暴走 嗆殺女同事全家
- 年輕人齊打拚 深耕社區保留文化
- 寶寶「踢破」媽媽子宮？ 相片嚇呆醫生
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- A-Lin解密指天招牌動作 感傷淚崩
- 文萌樓管理不當 屋主罰30萬定讞
- 傳以色列總理尼坦雅胡將遭刑事調查
- 曾沛慈崩潰朦朧美 燒炭裝浪漫
- 建構英語環境 104家業者加入
- 《超會賺台灣運動明星》許淑淨3240萬 台灣女運動員之冠
- 《超會賺台灣運動明星》林智勝 跨年後月薪120萬
- 屏東新站雨天要撐傘 縣長：天大笑話
- 元旦起垃圾減量 拚每日減百噸
- 美眾院議長萊恩：歐巴馬對俄制裁太晚
- 政治力杯葛 日食安公聽會延期
- 小鬼心酸憶出道 窩漫畫店嗑泡麵
- 杜德偉喜當爸 新歌獻寶貝兒
- 《超會賺台灣運動明星》陳偉殷 2017年薪破千萬美元
- 當季食材煮年菜 長輩開心吃
- 豬心開啟科學夢 宜中郭宇恆全國賽獲獎
- 竹北市圖改建 暫遷福德里
- 安心亞砸百萬 跨年要變XX女神
- 原民會主委傳撤換 市府：無人事異動
- 服務150戶 弘道助弱勢老人大掃除
- 《106學年度優免入學擴大方案》基本保障入學名額 提高到6％
- 努力7年 台灣棗子可輸日
- 花海加雲海 信義賞梅太美了
- 艾灸熱力「薰臍」 「溫腎健脾」保健養生
- 嘉市明年公告土地現值 調漲3.11％
- 安撫保守派 日防相參拜靖國
- 12/30 各報重點新聞一覽
- 高雄領先全台 10輛多元化計程車開跑
- 象鼻蟲寄生 財仔溪30櫻花樹垂危
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《時間先驅》3
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分