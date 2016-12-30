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《時間先驅》3

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

古董軍錶開放 一千位收藏名額

義大利軍方在1960年代初期選擇Zenith腕錶供海軍和空軍飛行員佩戴，當初僅製造的2,500只的TIPO CP-2腕錶更是軍事史上公認最經典的計時器，在古董錶市場尤其炙手可熱。不久前，錶背刻有「A.M.I. CRONOMETRO TIPO CP-2 MM 201’228」字樣的錶款在Phillips公司於日內瓦舉辦的「Start-Stop-Reset」計時碼錶拍賣會便以62,500瑞郎（約台幣1,987,500元）成交；所刻的A.M.I為Aeronautica Militare Italiana之縮寫、義大利空軍之意，201228則是序號，表示這只腕錶是少數為義大利空軍所真正使用的TIPO CP-2之一。這只古董錶初估20,000瑞朗（約台幣636,000元）。

現在，Zenith限量推出1,000只符合原創精神與設計的現代新版Heritage Cronometro TIPO CP-2腕錶，並改用品牌最經典的El Primero自動上鏈計時機芯。

圖片提供／Zenith

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  • 從錶背欣賞18K金夾板、經霧面處理的橋板、手工倒角與手刻標誌等美麗細節。

    從錶背欣賞18K金夾板、經霧面處理的橋板、手工倒角與手刻標誌等美麗細節。

  • Zenith Heritage Cronometro TIPO CP-2復刻限量腕錶。43毫米精鋼錶殼。黑色小牛皮錶帶，配橡膠保護襯裡。265,700元。限量1,000只。

    Zenith Heritage Cronometro TIPO CP-2復刻限量腕錶。43毫米精鋼錶殼。黑色小牛皮錶帶，配橡膠保護襯裡。265,700元。限量1,000只。

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