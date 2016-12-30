2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

2016年日內瓦鐘錶大賞 最佳計時碼錶

成立1858年、座落在瑞士聖米爾（Saint-Imier）山谷的維萊爾（Villeret）的Minerva錶廠自1920年代以計時碼錶成為業界標竿。此刻，Minerva是萬寶龍（Montblanc）旗下的重要製錶廠，也是萬寶龍1858系列的設計繆思。贏得今年日內瓦鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG）「最佳計時碼錶」、限量推出100只的1858系列藍色測速計時碼錶限量100，就是向Minerva致敬之作。

這款讓人拾回Minerva 1930年代計時腕錶的作品搭載單按把計時機芯，重現Minerva著名的單按把計時機芯「17.29」結構，再輔以手工打磨、日內瓦波紋、倒角處理等細節，並採用導柱輪與水準離合裝置。從透明錶背可欣賞經典的V形計時夾板橋，這項設計自1912年起便為Minerva計時器的特色。外型上，以精鋼錶殼詮釋44毫米的大錶徑風采，全新深藍色錶盤、速率計算刻度環及藍色鱷魚皮錶帶更強化復古質感。錶盤印有萬寶龍於1930年代使用的標誌。

同樣，萬寶龍1858系列小秒針自動腕錶的風格蘊含Minerva百年風華，從塗覆白色Super-LumiNova夜光塗層的大型教堂式指針可見一斑。搭載MB 24.16自動上鏈機芯。