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《時間先驅》2

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

一只腕錶讓人看見 過去與現在

亨利慕時（H. Moser & Cie.）執行長Edouard Meylan三年前偶然從俄羅斯收藏家手中買下一隻亨利慕時在19世紀下半葉生產的古董懷錶，錶殼光澤自然，氣韻絕佳。他於是以此為靈感，融合懷錶造型與現代機芯設計，打造萬年曆經典Heritage限量版腕錶，同時紀念亨利慕時萬年曆腕錶誕生10週年。

亨利慕時串聯品牌始於1828年的過去與現在，為大明火琺瑯錶盤添上雙面蓋的紅金錶殼，錶耳則更細長；錶殼以掐絲琺瑯技法製作，飾以扭索紋、雕刻和鑲嵌工藝，搭配原廠手上鏈純金製機芯；配備雙拉式錶冠及可開啟正面錶蓋的單按鈕機制，更是借鑒古董時計的難得之作。

圖片提供／H. Moser & Cie.

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  • 亨利慕時於19世紀下半葉所造的懷錶。

    亨利慕時於19世紀下半葉所造的懷錶。

  • 亨利慕時萬年曆Heritage限量版。46毫米5N紅金懷錶式錶殼，鑲嵌鑽石、塗佈琺瑯。手上鏈機芯，具萬年曆與時、分顯示功能。9,100,000元。限量10只。

    亨利慕時萬年曆Heritage限量版。46毫米5N紅金懷錶式錶殼，鑲嵌鑽石、塗佈琺瑯。手上鏈機芯，具萬年曆與時、分顯示功能。9,100,000元。限量10只。

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