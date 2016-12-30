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《錶王傳奇》4

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

離經叛道始祖 歸返黃金巢

愛彼（Audemars Piguet）於1972年推出的皇家橡樹系列可說是第一款打破黃金本位、採用精鋼材質的奢華腕錶，揭開極富活力的當代生活風格。

有趣的是，愛彼今年再次挑戰常規，讓奢華腕錶回到最基本的經典材質，令傳統成為全新的創意來源。這款全新皇家橡樹自動上鏈腕錶以直徑37毫米的18K黃金製作錶殼，搭配精密鐫刻Grande Tapisserie大型格紋裝飾的銀色或藍色錶盤。透過經防眩光處理的藍寶石水晶玻璃底蓋可覽機芯內精雕細琢與自動盤的運行之美。

圖片提供／Audemars Piguet

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  • 愛彼皇家橡樹37毫米18K黃金錶殼自動上鏈腕錶銀色錶盤款。1410,000元。

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標題：《錶王傳奇》4


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