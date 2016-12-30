2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

1940年代的軍事個性

沛納海（Panerai）於1940年代研製的腕錶，部分為特別任務所用之精密儀器，錶盤除小時刻度外並無其他顯示。但其他由義大利海軍委託研製的型號，則按錶盤所用的發光物料而分別命名為Radiomir或Luminor。沛納海向這兩個經典系列擷取靈感，製造全新Luminor 1950 3 Days特別版腕錶，從鏡面材質到錶殼比例皆忠於沛納海在1940年代末的樣式。為延續經典舊款以聚酸甲酯製作鏡面的傳統，錶面鑲嵌微拱形Plexiglas樹脂玻璃，並於獨特的三明治黑色錶盤鐫刻「MARINA MILITARE」字樣，懷舊個性更為鮮明。機芯是沛納海研製的P.3000手動上鏈機芯。

圖片提供／Panerai