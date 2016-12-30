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《時間先驅》5

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

1940年代的軍事個性

沛納海（Panerai）於1940年代研製的腕錶，部分為特別任務所用之精密儀器，錶盤除小時刻度外並無其他顯示。但其他由義大利海軍委託研製的型號，則按錶盤所用的發光物料而分別命名為Radiomir或Luminor。沛納海向這兩個經典系列擷取靈感，製造全新Luminor 1950 3 Days特別版腕錶，從鏡面材質到錶殼比例皆忠於沛納海在1940年代末的樣式。為延續經典舊款以聚酸甲酯製作鏡面的傳統，錶面鑲嵌微拱形Plexiglas樹脂玻璃，並於獨特的三明治黑色錶盤鐫刻「MARINA MILITARE」字樣，懷舊個性更為鮮明。機芯是沛納海研製的P.3000手動上鏈機芯。

圖片提供／Panerai

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  • 造型比例忠於1940年代末的原版腕錶，錶圈是優雅的銳角設計，黑色錶盤鐫刻「MARINA MILITARE」更鍍上鮮明的懷舊個性。

    造型比例忠於1940年代末的原版腕錶，錶圈是優雅的銳角設計，黑色錶盤鐫刻「MARINA MILITARE」更鍍上鮮明的懷舊個性。

  • 沛納海Luminor 1950 47毫米3日動力儲存精鋼腕錶，延續品牌的精簡線條與歷史系列的獨特個性。331,000元。限量生產1,000只。

    沛納海Luminor 1950 47毫米3日動力儲存精鋼腕錶，延續品牌的精簡線條與歷史系列的獨特個性。331,000元。限量生產1,000只。

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