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《錶王傳奇》3

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

一錶翻轉85年

積家（Jaeger-LeCoultre）Reverso翻轉腕錶系列自1931年問世，錶廠為目光敏銳、熟悉鐘錶功能與熱愛時計之美的鑑賞家推出配備複雜功能與革新技術的Reverso Tribute。所有Reverso Tribute翻轉系列腕錶均採用Duo雙時區設計概念，線條簡約含蓄又風格鮮明；精鋼錶殼配上藍色，散發現代氣息，中型尺寸詮釋高貴優雅。正面錶盤採細膩的粒紋裝飾，圓形小秒盤則為錶盤增添個性。翻轉錶殼可見別具個性的另一面。搭載手動上鏈機芯，配備晝、夜顯示。調整第二時區時間的按鈕設於錶殼6時位置，保持整體的美感。

圖片提供／Jaeger-LeCoultre

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  • 積家Reverso Tribute Duo雙時區翻轉系列腕錶。精鋼錶殼（42.8×25.5毫米）。深藍色鱷魚皮錶帶。約388,000元。

    積家Reverso Tribute Duo雙時區翻轉系列腕錶。精鋼錶殼（42.8×25.5毫米）。深藍色鱷魚皮錶帶。約388,000元。

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標題：《錶王傳奇》3


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