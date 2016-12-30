2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

生在登月之前 登月傳奇

歐米茄（Omega）Speedmaster腕錶一直以來都披著歷史風華、包括無人能取代的「登月錶」名號，這款於1959年推出的型號「CK2998」腕錶更常被納入最渴望擁有的古董超霸腕錶。現在，歐米茄創造全新CK2998限量版腕錶，保留原創風範並改良革新以迎合現代，限量發售2,998只，更添收藏價值。

歐米茄Speedmaster CK2998限量版以不鏽鋼錶殼配備拋光藍色陶瓷錶圈，9點鐘位置設有小秒針計時盤、3點鐘位置設有30分鐘計時盤、6點鐘位置設有12小時計時盤。時標、斜角指針及「棒棒糖」中央秒針均經鍍銠處理，而「棒棒糖」中央秒針更延續舊錶款的設計。

巴茲‧艾德林（Buzz Aldrin）於1969年以阿波羅11號登陸月球，手上佩戴的正是歐米茄Speedmaster專業腕錶。

圖片提供／Omega