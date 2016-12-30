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《時間先驅》6

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

未公開的左撇子！帝舵軍錶一夜成名

帝舵（Tudor）日前同步瑞士日內瓦下午1點、台灣晚上8點，發布這款在1981年為法國海軍製作、未曾發行的「左撇子」款Pelagos腕錶，瞬間在網路上引來轟動。這只新作除了以黑色錶面與陶質錶圈迷人，其他細節還包括米色夜光刻度，以及雙色交替顯示數字的日期盤；雙數日期為紅色，單數日期為黑色，以及最初運用於1969年、型號7021腕錶的「雪花」指針。

圖片提供／Tudor

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  • 帝舵Pelagos LHD（Left Hand Drive）。42毫米鈦金屬錶殼與鈦金屬錶鍊。搭載帝舵自製機芯。錶冠位於錶殼左側，可佩戴於右手腕。

    帝舵Pelagos LHD（Left Hand Drive）。42毫米鈦金屬錶殼與鈦金屬錶鍊。搭載帝舵自製機芯。錶冠位於錶殼左側，可佩戴於右手腕。

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標題：《時間先驅》6


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