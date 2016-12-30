| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 消費

《錶王傳奇》2

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

自動上鏈里程碑

芝柏（Girard-Perregaux）去年首度推出以精鋼材質製作的「GP1966」，令原為貴金屬製作的腕錶在價格上相對可親，今年這款1957腕錶同樣震撼；從品牌1960年代的Gyromatic系列汲取靈感，成就了錶廠慶祝創立225週年的生日賀禮。

問世於1957年的Gyromatic系列在自動上鏈腕錶的研發歷程是一座里程碑，其自動上鏈機制在當年的錶款機芯編號為Cal.19，最早的振頻為18,000次／小時，後來提升為21,600次／小時，上鏈機制也改為單向自動上鏈，能更輕鬆、高效、可靠地傳遞能量，為自動機械腕錶尺寸的精細化開啟新紀元。

此後，芝柏將Gyromatic的精妙設計應用於多款腕錶，包括Gyromatic HF高頻率自動上鏈腕錶並影響了1966系列。

圖片提供／Girard-Perregaux

廣告
  • Girard-Perregaux 1957腕錶。40毫米精鋼錶殼搭配香檳色錶盤。GP03300-013自動機芯。312,400元。

    Girard-Perregaux 1957腕錶。40毫米精鋼錶殼搭配香檳色錶盤。GP03300-013自動機芯。312,400元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：《錶王傳奇》2


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.