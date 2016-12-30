2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

自動上鏈里程碑

芝柏（Girard-Perregaux）去年首度推出以精鋼材質製作的「GP1966」，令原為貴金屬製作的腕錶在價格上相對可親，今年這款1957腕錶同樣震撼；從品牌1960年代的Gyromatic系列汲取靈感，成就了錶廠慶祝創立225週年的生日賀禮。

問世於1957年的Gyromatic系列在自動上鏈腕錶的研發歷程是一座里程碑，其自動上鏈機制在當年的錶款機芯編號為Cal.19，最早的振頻為18,000次／小時，後來提升為21,600次／小時，上鏈機制也改為單向自動上鏈，能更輕鬆、高效、可靠地傳遞能量，為自動機械腕錶尺寸的精細化開啟新紀元。

此後，芝柏將Gyromatic的精妙設計應用於多款腕錶，包括Gyromatic HF高頻率自動上鏈腕錶並影響了1966系列。

圖片提供／Girard-Perregaux