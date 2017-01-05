小英出訪伴手禮 腕錶、獼猴瓶…樣樣有深意
2017-01-05 18:13
總統蔡英文7日將出訪中美洲友邦，總統府4日公布總統的伴手禮。（記者方賓照攝）
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統7日出訪中美洲4友邦，總統府今天公佈送給友邦元首與元首夫人的伴手禮，宏都拉斯總統葉南德茲喜歡運動，所以蔡總統將致贈心率戶外GPS腕錶；而薩爾瓦多總統桑契斯1944年生，恰巧屬猴，準備的紀念品是安達窯出產的「長壽台灣獼猴瓶」，這只全手工彩繪的藝術品，瓶上繪製了台灣獼猴與松樹，有著祝賀長青長壽的吉祥寓意。
總統府發言人黃重諺表示，蔡總統致贈宏國總統的心率戶外GPS腕錶，是台灣廠商Garmin所製造的，內含光學心率感測器、動態資訊紀錄、衛星定位與體適能指標的完整功能。
至於致贈尼加拉瓜總統奧蒂嘉的紀念品，是被稱為「台灣第一位雕刻家」的黃土水大師所創作的「水牛群像銅雕」複製品，為其生涯代表作，2009年被登錄為國寶，目前有3件複製品收藏於國美館、北美館及高美館。黃重諺解釋，致贈這個禮物，在於奧蒂嘉從政以來，在艱辛踏實環境中，一步步努力。
蔡總統致贈瓜地馬拉總統莫拉雷斯的紀念品為台灣重要畫家郭雪湖的作品「大稻埕-南街殷賑」黃金複製畫，郭雪湖以戲劇化手法描寫1930年代大稻埕迪化街霞海城隍廟口節慶的熱鬧景象，展現了台灣獨特的文化多元性。
蔡總統也將特別致贈4位總統夫人由台灣纏花藝術師陳惠美所製作的「春仔花纏花胸針」。閩南纏花又稱為「春仔花」，多用於婚慶場合，係以絲線一絲一縷全手工編織而成，結合剪紙、編織、刺繡三種技術，具有高度藝術價值，希望藉此傳達台灣無所不在的庶民生活美學。
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