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《百變天后 靚顏嫩步》珍妮佛勞倫斯 ‧伏地挺身

2016-09-02

文／史黛西

雖說「年輕就是本錢」，但要在競爭激烈的歐美演藝圈創出名號，外表仍須維持最佳狀態。除了靠專業化妝師與造型師打點，20世代的女星們都有自己的保養撇步，不一定要花大錢，但絕對要持之以恒。

每天做伏地挺身，維持身形健康曲線。

珍妮佛勞倫斯22歲就以《派特的幸福劇本》贏得奧斯卡影后，現在也才剛滿26歲。她的身材凹凸有致，卻曾被嫌胖，讓她對於媒體塑造出的審美觀很有意見。

雖然當她走紅後，大眾視她為「正常身材」的代表。但她說：「我不認為我是正常身材，我每天都做皮拉提斯，我正常飲食，但我的運動量絕對比正常人多很多。」她希望大家不要一味追求「瘦」，可以把「正常」的標準增加一點，「這樣我就不會覺得自己是最胖的那個」。

從珍妮佛勞倫斯的手臂肌肉，就可以看出來她的運動量並不輕鬆，她的健身教練也透露她每天都做伏地挺身。難怪她可以在《飢餓遊戲》系列電影飾演女英雄，又在《X戰警》系列電影飾演「魔形女」，展現全身線條。

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  • 珍妮佛勞倫斯是Dior彩妝代言人，經常在紅毯上展現性感，卻仍極有質感。（美聯社）

    珍妮佛勞倫斯是Dior彩妝代言人，經常在紅毯上展現性感，卻仍極有質感。（美聯社）

  • 珍妮佛勞倫斯在《X戰警》系列電影飾演「魔形女」，全身塗上藍色顏料。（福斯提供）

    珍妮佛勞倫斯在《X戰警》系列電影飾演「魔形女」，全身塗上藍色顏料。（福斯提供）

  • 珍妮佛勞倫斯以《飢餓遊戲》系列電影席捲全球票房。（龍祥提供）

    珍妮佛勞倫斯以《飢餓遊戲》系列電影席捲全球票房。（龍祥提供）

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