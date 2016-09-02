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《姊級巨星 不老保養》凱莉華盛頓‧保濕防曬

2016-09-02

文／史黛西

保濕防曬

凱莉華盛頓以電視影集《醜聞風暴》成為美國家喻戶曉的紅星，她已經有一個2歲女兒，正在懷第二胎，還一邊懷孕一邊拍《醜聞風暴》。因為懷孕造成的賀爾蒙改變，也讓她對皮膚清潔與保養更用心。

保養用品也該隨著季節與皮膚狀態調整，當天氣寒冷，或是長途飛行空氣乾燥時，凱莉華盛頓都會改用滋潤度比較高的產品。她絕不偷懶，一定先徹底卸妝再洗臉。平常不工作時也避免化妝，讓皮膚休息。

最近成為露得清代言人的她，極力推薦水活保濕凝露，兼具防曬效果。它的保濕成分是高純度玻尿酸，讓她在孕期使用也很安心。

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  • 凱莉華盛頓是露得清代言人，最注重保濕。（翻攝至網路）

    凱莉華盛頓是露得清代言人，最注重保濕。（翻攝至網路）

  • 凱莉華盛頓身材火辣勻稱，在紅毯上大方展露性感曲線。（法新社）

    凱莉華盛頓身材火辣勻稱，在紅毯上大方展露性感曲線。（法新社）

  • 凱莉華盛頓正在懷第二胎，是個美麗的準媽咪。

    凱莉華盛頓正在懷第二胎，是個美麗的準媽咪。

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