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《百變天后 靚顏嫩步》艾莉西亞薇坎德 ‧基礎保養

2016-09-02

文／史黛西

做足基礎保養，好肌膚不必「妝」！

來自瑞典的艾莉西亞薇坎德在1年內迅速竄紅，27歲的她剛以《丹麥女孩》贏得今年奧斯卡最佳女配角，又在《神鬼認證：傑森包恩》與麥特戴蒙互飆演技。身為LV代言人的她，也是時尚圈的新寵。最令人嫉妒的是，她還與《X戰警》的「萬磁王」麥可法斯賓達戀愛ing。

今年她參加大都會博物館慈善晚宴（Met Gala），妝感薄透秀出好膚質，她大方坦言自己是使用了Burt’s Bees的緊緻眼霜（Renewal Smoothing Eye Cream）與緊緻精華（Renewal Intensive Firming Serum），之後化妝師再幫她搽上該品牌「堅持天然原料」的礦物BB霜，就完成了底妝。

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  • 艾莉西亞薇坎德與「天菜」麥可法斯賓達（左）合演《為妳說的謊》，成為一對情侶。

    艾莉西亞薇坎德與「天菜」麥可法斯賓達（左）合演《為妳說的謊》，成為一對情侶。

  • 艾莉西亞薇坎德在近1年內迅速竄紅，今年剛以《丹麥女孩》贏得奧斯卡最佳女配角。（美聯社）

    艾莉西亞薇坎德在近1年內迅速竄紅，今年剛以《丹麥女孩》贏得奧斯卡最佳女配角。（美聯社）

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