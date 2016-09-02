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《姊級巨星 不老保養》潔西卡艾芭‧淨膚無瑕

2016-09-02

文／史黛西

淨膚無瑕

35歲的潔西卡艾芭不只是銀幕上的性感女神，還是2個女兒的母親，更是成功的女性企業家。2012年她創立環保型嬰幼兒產品電子商務公司The Honest Company，販售120種純天然無毒產品，公司市值高達十億美元。

忙碌的她，保養需要快狠準。潔西卡艾芭說：「不論你追求隆重高雅或是舒適自然的打扮，我們都需要以洗淨後的美麗肌膚作為肌底。」

她代言的Braun Face雙效淨膚儀，一機雙效。臉部拔式除毛可以從根部除去臉上的細小毛髮，也有助於修出整潔的眉型。它的第2個功能就是洗臉機，輕柔震動的臉部刷頭，可細緻膚質並去除角質，溫和的深層潔淨毛孔。

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  • 甜美性感的潔西卡艾芭是許多男人的天菜。（歐通社）

    甜美性感的潔西卡艾芭是許多男人的天菜。（歐通社）

  • 注重生活情趣的潔西卡艾芭會與演員老公凱許華倫（左）去度假，或是兩人出門參加萬聖節派對。（達志影像）

    注重生活情趣的潔西卡艾芭會與演員老公凱許華倫（左）去度假，或是兩人出門參加萬聖節派對。（達志影像）

  • 潔西卡艾芭經常被拍到她一個人帶著2個女兒出門。（達志影像）

    潔西卡艾芭經常被拍到她一個人帶著2個女兒出門。（達志影像）

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