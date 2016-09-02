《百變天后 靚顏嫩步》卡拉迪樂芬妮 ‧瑜珈、拳擊、彩妝、保養

2016-09-02

文／史黛西

瑜珈、拳擊、彩妝、保養，讓自己更好就對了！

24歲的「搞怪超模」卡拉迪樂芬妮是YSL彩妝代言人，因為工作所需，她的造型一向很有亮點，也經常頂著大濃妝。她大方公開與另類搖滾女王聖玟森的蕾絲戀，還曾陪著聖玟森來台開唱，更有傳言卡拉曾在巴黎鐵塔前向女友下跪求婚。

卸下濃妝的卡拉回到倫敦，喜歡與家人享受簡單生活。她說：「我喜歡做菜，喜歡尋常生活中的樂趣，我也喜歡運動，盡量讓自己多動。我做瑜珈，也打拳擊，都讓我的身體更強壯，心念更集中且平靜。」

卡拉的保養秘訣是Caudalie的明星商品活性爽膚水（Beauty Elixir），除了做為潤澤、收斂、舒緩之用，還可在搽粉底後或補妝前均勻噴在臉上作為定妝。這一瓶也是「娜姊」瑪丹娜愛用的產品，可說是不分年齡都適用的好物。