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《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤

2016-09-02

文／史黛西

專業歌手，絕不會讓自己嘴唇脫皮

泰勒絲的身材修長又有品味，出道不久就成為時尚指標。早在紅唇妝流行前，她就經常以帶有復古風的紅唇妝，搭配剪裁大方又經典的服裝亮相。

經典霧面紅唇的大忌，就是乾燥脫皮的嘴唇。泰勒絲絕不會讓自己嘴唇脫皮，她替美國紐約的人氣護膚品牌伊歐詩Eos潤唇球拍的廣告，辨識度超高。光是彩色的圓球包裝，就與以往棒狀的護唇膏大不相同。

Eos潤唇球堅持使用天然有機原料，最大的特色就是色彩繽紛，還有各種像泡泡糖與水果糖的香味。泰勒絲最喜歡的是焦糖牛奶與草莓奶酪口味，讓護唇增添更多樂趣。

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  • 泰勒絲的身材修長，在紅毯上很容易成為目光焦點。（路透）

    泰勒絲的身材修長，在紅毯上很容易成為目光焦點。（路透）

  • 泰勒絲與新男友湯姆希德斯頓（左）日前在洛杉磯機場搭機，一身輕便的打扮搭配性感紅唇。（達志影像）

    泰勒絲與新男友湯姆希德斯頓（左）日前在洛杉磯機場搭機，一身輕便的打扮搭配性感紅唇。（達志影像）

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