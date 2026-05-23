美為以狂耗先進飛彈 傳薩德庫存剩200枚

華盛頓郵報掌握的五角大廈評估指出，自史詩怒火行動展開後，美軍為防衛以色列耗費大量先進防空飛彈庫存，包括動用超過兩百枚終端高空防禦飛彈「薩德」，佔五角大廈庫存約半數。圖為美軍發射薩德的檔案照。（路透）

華盛頓郵報掌握的美國戰爭部評估指出，自二月廿八日「史詩怒火」行動展開後，美軍為協助以色列防禦伊朗的報復攻擊，耗費大量先進防空飛彈庫存。這不僅凸顯美、以投入資源規模的差距，更引發外界對美軍全球戰備及安全承諾的疑慮。

據美國匿名官員透露，美軍在戰爭期間為以色列動用超過兩百枚終端高空防禦飛彈「薩德」（THAAD），佔五角大廈庫存約半數；部署於地中海東部的軍艦亦發射超過一百枚標準三型與標準六型飛彈。相較之下，以色列使用的「飛箭」攔截飛彈不到一百枚，「大衛投石索」僅九十枚。以色列大幅仰賴「鐵穹」等低階系統防禦區域內對手，保留先進武器，導致美軍庫存大幅消耗。

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美攔截飛彈短缺 日韓擔憂

華府智庫「史汀生研究中心」高級研究員格里科對此感到訝異，指美國承擔大部分防空任務，以色列則得以保存自身軍火庫存，「即便符合行動邏輯，卻讓美國的薩德僅剩約兩百枚，且產線無法跟上」。

美軍攔截飛彈短缺引發亞洲盟友憂心，特別是仰賴美軍嚇阻中國及北韓的日本與南韓。格里科認為，大量消耗防空系統的後果，恐在與伊朗無關的戰場付出代價。一名美官員指出，美軍發射的攔截飛彈多出以色列約一二〇枚，攔截伊朗飛彈數量更達兩倍。若以軍因維修撤收部分系統，美軍恐須負擔更重火力，加劇貢獻失衡。

五角大廈發言人帕尼爾回應，防空飛彈僅是多層次整合防空系統的一環，美以在行動中公平承擔防衛責任。以色列駐美使館則強調，雙方協調達最高層級，美國沒有其他夥伴能在軍事意願、備戰狀態與能力上與以色列相比。

官員認為，若戰事重啟，伊朗代理人組織的參與程度將成關鍵。在上一輪戰鬥中，以色列三月底的空襲次數僅為開戰之初的五十％，顯示軍機與飛行員在對抗真主黨等組織時已現疲態與耗損。

華府智庫「卡托研究所」主任羅根指出，美以武器消耗差距與川普的「美國優先」政策相衝突。五角大廈去年已揭露，僅有廿五％的愛國者飛彈庫存能滿足現存防衛計畫，華府早應有所警覺。

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