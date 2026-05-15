大張旗鼓迎川普 美中破冰不容易

川普在人民大會堂外的歡迎儀式上，面對列隊歡迎、揮舞中美國旗和鮮花的中國學童，特意放慢腳步，微笑鼓掌與豎起大拇指，並說「特別高興看到孩子們，他們太棒了！」（法新社）

美聯社十四日報導，儘管北京當局投其所好、高調且大陣仗歡迎來訪的美國總統川普，但據信重頭戲川普與中國領導人習近平的元首峰會，僅大張旗鼓與具象徵意義，而不太可能在貿易、美台關係或伊朗戰爭等關鍵問題上，有所重大突破。

十三日晚間飛抵北京的川普在十四日受到中方隆重歡迎，盛大場面不僅是北京迎接來訪的重要國家元首的慣例，顯然也有刻意投偏愛大場面的川普所好之意；除了習近平親自在天安門廣場上的重要立法機構所在地北京人民大會堂外迎接川普，紅地毯、校閱儀隊與施放禮炮，以及一整排揮舞鮮花旗幟高喊「歡迎」的學童等傳達盛情的要素一應俱全，川普在合照前還拍了拍習近平的手臂。

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北京烤鴨與榨醬麵 招待川普

習近平在川習會後還親自陪同川普參觀古代皇帝祭天祈雨的天壇，然後在當晚回到人民大會堂出席國宴，菜單明顯配合喜歡吃漢堡薯條等美式食物的川普，除了具有在地特色的北京烤鴨與榨醬麵，也準備了川普應該會喜歡的酥脆牛肋與提拉米蘇。

儘管白宮堅稱川普此行必能在美中貿易上有所得，美聯社指出，雙方迄今尚未川普此行可能取得的成果的具體細節，遑論中國與伊朗在經濟上關係密切恐令情況複雜化；在花俏的歡迎陣仗的背景下，台灣，以及推動美中俄三方就裁減核武達成協議等美中之間的棘手問題，也不太可能有什麼實質進展。

華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）的科技政策研究員路易斯預測，雙方在台灣與伊朗這兩大議題上都不會有太大進展。

十四日晚間在人民大會堂金色大廳舉行的晚宴中，主賓美國總統川普依據中國官方的外交禮儀傳統，被安派坐在中國國家主席習近平的右側。（路透）

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