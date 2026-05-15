川習會：伊朗不能擁有核武 習近平講台灣 美國隻字未提

中國國家主席習近平與美國總統川普14日上午在北京人民大會堂舉行雙邊高峰會議。中方出席代表包括習近平在內共有13人，美方包括川普在內共11人（大圖，法新社）。曾負責台灣事務、支持台灣發展不對稱作戰的美國國安會亞洲事務資深主任簡以榮（右下圖，資料照），坐在後排全程列席。

美國總統川普與中國國家主席習近平十四日上午在北京人民大會堂舉行高峰會，歷時兩小時十五分。川普表示，雙方對話「極為正面且富有成效」。不過，習近平會談中對台灣問題發出強烈警告，稱若處理失當，可能使兩國「碰撞甚至衝突」。

川普抵達後獲高規格接待，並多次稱讚習是「偉大領袖」與「朋友」，表示美中將擁有「美好的共同未來」。川普晚間在國宴中宣布，已邀請習與夫人於九月廿四日訪問白宮。習致詞時引用川普口號，稱中國發展可與「讓美國再次偉大」並行不悖。

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習稱台灣問題 是中美最重要問題

習在開場時強調，中美「應成為夥伴而非對手」，並聚焦台灣議題，稱台灣問題是中美關係最重要的問題，台獨與台海和平水火不容，維護台海穩定是中美最大公約數，若處理不當，「兩國可能發生碰撞甚至衝突，使整體中美關係陷入極度危險局面」。

習也提及「修昔底德陷阱」，指外界關注中美能否避免因新興強權挑戰既有強權而走向戰爭，並表示期待建立「中美建設性戰略穩定關係」。

白宮會後發布會談紀要 未提台灣

川普則高度評價與習的私人關係，稱希望建立「有史以來最好的中美關係」。雙方並就國際問題交換意見。白宮會後發布會談紀要，未提及台灣，但表示雙方討論擴大經濟合作與中國增加對美投資，並同意加強打擊芬太尼流入、增加中國採購農產品。雙方也認為荷姆茲海峽應維持開放，反對海峽軍事化以及收取通行費，並同意伊朗不能擁有核武。

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