魯比歐：美對台政策不變

川普14日下午抵達天壇，習近平在祈年殿迎接，兩人隨後在祈年殿廣場合影。習近平並親自向川普解釋天壇「天圓地方」的寓意。（美聯社）

若中國武力侵犯台灣 會是「可怕的錯誤」

隨美國總統川普訪問中國的國務卿魯比歐，在川習會後接受美國國家廣播公司新聞（NBC）的訪問，論及川習會討論到的台灣議題，強調對台軍售案並非會談重點，美國對台政策並沒有改變，若中國試圖以武力奪取台灣，會是「可怕的錯誤」。

對台軍售案非川習會重點

魯比歐證實證實習近平在會談中提出台灣問題，他說，「到今天為止、到我們今天舉行的會談為止，美國對台灣問題的政策沒有改變」；中國向來會在會談提出台灣問題，「我們向來是表明我們的立場，然後接下去討論其他議題」。被問到是否認為中國想侵略台灣，魯比歐說，「我們認為，透過武力或者任何那種性質的方式達成（中國與台灣統一），會是可怕的錯誤」，並且不只對美國，也會對全世界造成衝擊。

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去年十二月川普政府宣布對台一百一十億美元軍售計畫，引發中國強烈反彈。但盧比歐說，美國對台軍售在川習會中「並非重點」。

魯比歐也證實，川普向習近平提出香港壹傳媒集團創辦人黎智英案。他說：「總統總是會提及本案以及其他幾個案子，我們當然希望得到積極的回應。」

至於伊朗議題，魯比歐重申，川普雖與習近平討論到荷姆茲海峽問題，但沒有要求中國在伊朗問題上提供幫助，美國不需要中國的幫助。他提到，各國都必須參與解決因伊朗封鎖導致全球能源供應中斷的問題。

中國崛起 沒道理犧牲美國

稍早魯比歐也在「空軍一號」專機上接受福斯新聞訪問，表示中國是美國的最大地緣政治挑戰，「中國的崛起不能以犧牲美國為代價」。魯比歐表示，美國在對中國外交政策上須拿捏平衡，「就地緣政治而言，（中國）既是我們的頭號政治挑戰，同時也是美國要妥善管理的最重要關係」，美中兩國會有利益衝突之處，為了避免戰爭以及維護世界和平與穩定，兩國必須妥善管理這些問題。

他說，美國「並非試圖束縛中國，而是他們的崛起不能以犧牲我們為代價」，「他們崛起不能以我們的衰退為代價」；美國將在可合作之處合作，但也會在核心要求上堅定立場，例如伊朗不能擁有核武。

魯比歐說，「很清楚地，有一些領域對美國來說十分重要，我們會提出那些議題，總統也將持續這麼做」，同時美國也希望確保兩國能在可合作領域合作；當中國的計畫與美國國安利益衝突，「我們需要做對美國來說正確的事」。

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