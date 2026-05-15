美中將設立AI安全機制 健全發展

遭到中國制裁的美國國務卿魯比歐隨川普總統訪問北京，與習近平握手。魯比歐身後左起分別是美國財政部長貝森特、輝達執行長黃仁勳與美國駐中國大使龐德偉。（路透）

美國財政部長貝森特十四日在北京接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，美國與中國將建立人工智慧（AI）安全協議與最佳實踐機制，避免先進AI模型落入非國家行為者手中。他也預告，川普總統未來幾天將就台灣議題發聲。

川普近日將就台灣議題發聲

貝森特直言，美國目前仍在AI競賽中保持領先地位，因此雙方才能展開「健全」對話。他說：「兩個AI超級強權將開始對話。我們能與中國談AI，是因為我們領先。如果他們大幅領先我們，我們恐怕無法享有同樣的談判位置。」

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針對產業發展，他預期Google的Gemini與OpenAI即將推出的新模型將帶來巨大的「跳躍式成長」。同時，他也提及美國AI公司Anthropic推出的「Mythos」模型因具備強大的網路攻擊潛力，已引發華府與各國高度警戒。

在半導體議題上，儘管華府試圖限制先進晶片銷售，但貝森特針對報導稱美國放寬輝達H200晶片對中銷售一事表示，雙方確實經過「大量來回協商」。

據路透報導，美國已批准阿里巴巴、騰訊、京東與字節跳動等十家中國公司採購輝達第二強大的人工智慧（AI）晶片H200，以及批准聯想、鴻海公司作為經銷商。買家可直接向輝達或透過經銷商採購，每一客戶准許最多採購七．五萬顆H200晶片。但中方迄今並未放行企業購買。

此外，貝森特預告，川普預計在未來幾天內將就台灣議題發表更進一步的談話。他強調，川普非常理解其中的敏感性，外界不應誤判這位總統的談判風格。

中將大量採購波音飛機

在經濟貿易方面，貝森特表示，他預期本週將會有關於中國大規模採購波音飛機訂單的宣布。他補充，雙方還將討論其他採購項目，包括能源和農產品，以及中國可以在美國進行投資的非戰略性、非敏感領域。

在農產品貿易部分，貝森特提到大豆，表示現有的採購承諾意味著「大豆問題已經全部解決了」，意味中國應不會提高採購目標。貝森特對此解釋，這是因為根據去年十月的釜山協議，中國已承諾在未來三年每年進口二千五百萬公噸的大豆。

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