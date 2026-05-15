為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美中將設立AI安全機制 健全發展

    2026/05/15 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    遭到中國制裁的美國國務卿魯比歐隨川普總統訪問北京，與習近平握手。魯比歐身後左起分別是美國財政部長貝森特、輝達執行長黃仁勳與美國駐中國大使龐德偉。（路透）

    遭到中國制裁的美國國務卿魯比歐隨川普總統訪問北京，與習近平握手。魯比歐身後左起分別是美國財政部長貝森特、輝達執行長黃仁勳與美國駐中國大使龐德偉。（路透）

    美國財政部長貝森特十四日在北京接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，美國與中國將建立人工智慧（AI）安全協議與最佳實踐機制，避免先進AI模型落入非國家行為者手中。他也預告，川普總統未來幾天將就台灣議題發聲。

    川普近日將就台灣議題發聲

    貝森特直言，美國目前仍在AI競賽中保持領先地位，因此雙方才能展開「健全」對話。他說：「兩個AI超級強權將開始對話。我們能與中國談AI，是因為我們領先。如果他們大幅領先我們，我們恐怕無法享有同樣的談判位置。」

    針對產業發展，他預期Google的Gemini與OpenAI即將推出的新模型將帶來巨大的「跳躍式成長」。同時，他也提及美國AI公司Anthropic推出的「Mythos」模型因具備強大的網路攻擊潛力，已引發華府與各國高度警戒。

    在半導體議題上，儘管華府試圖限制先進晶片銷售，但貝森特針對報導稱美國放寬輝達H200晶片對中銷售一事表示，雙方確實經過「大量來回協商」。

    據路透報導，美國已批准阿里巴巴、騰訊、京東與字節跳動等十家中國公司採購輝達第二強大的人工智慧（AI）晶片H200，以及批准聯想、鴻海公司作為經銷商。買家可直接向輝達或透過經銷商採購，每一客戶准許最多採購七．五萬顆H200晶片。但中方迄今並未放行企業購買。

    此外，貝森特預告，川普預計在未來幾天內將就台灣議題發表更進一步的談話。他強調，川普非常理解其中的敏感性，外界不應誤判這位總統的談判風格。

    中將大量採購波音飛機

    在經濟貿易方面，貝森特表示，他預期本週將會有關於中國大規模採購波音飛機訂單的宣布。他補充，雙方還將討論其他採購項目，包括能源和農產品，以及中國可以在美國進行投資的非戰略性、非敏感領域。

    在農產品貿易部分，貝森特提到大豆，表示現有的採購承諾意味著「大豆問題已經全部解決了」，意味中國應不會提高採購目標。貝森特對此解釋，這是因為根據去年十月的釜山協議，中國已承諾在未來三年每年進口二千五百萬公噸的大豆。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播