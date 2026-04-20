BBC：中國助伊朗監控美軍

英國軍事專家指出，中國可能向伊朗提供可由單兵肩扛發射的「飛弩-6」防空飛彈，升級版的「前衛-12」飛彈更具備擊落直升機、無人機，乃至巡弋飛彈的能力，將可大幅提升伊朗反制美國空襲的籌碼。（法新社檔案照）

「高度可能」正向伊朗提供地對空飛彈系統

美國與伊朗的軍事衝突已邁入第五十天，英國廣播公司（BBC）最新分析指出，在這場牽動全球局勢的戰爭中，中國正扮演著不容忽視的關鍵角色。北京當局不僅透過先進的情報蒐集艦艇，密切監控美軍在該區域的動態，更有高度可能正向伊朗提供地對空飛彈系統。

BBC推出的「安全簡報」（The Security Brief）系列專題，近期邀請曾擔任英國武裝部隊突擊直升機飛行員的前高階軍官凱伊（Mikey Kay），針對當前的美伊戰事進行解析。

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共艦瞭望一號 在阿曼灣情蒐

凱伊指出，隸屬於中國海軍、排水量達三萬噸的新型情報蒐集艦「瞭望一號」（Liaowang-1），目前正活躍於阿曼灣（Gulf of Oman）國際水域，核心任務是針對美軍應變行動進行全面監控與大量情報蒐集。

凱伊表示，美國的航空母艦打擊群、驅逐艦、戰鬥機，以及飛彈防禦系統在運作時，都會留下被稱為「電子指紋」的電子訊號。瞭望一號能夠在六千公里外執行觀測任務，擷取這些關鍵電子數據，並即時傳回北京。這項行動填補了中國過去無法完全掌握美方軍事能力全貌的空白，使北京當局得以精準掌握中東戰場的即時動態。

除了情報蒐集，中國對伊朗的實體武器支援亦引發關注。凱伊引用公開來源情報指出，倘若中國尚未向伊朗提供地對空飛彈系統，預期在不久的將來也一定會採取此一行動。

凱伊認為，中國可能提供的武器，包括可由單兵肩扛發射的「飛弩-6」（FN-6）防空飛彈，其彈頭配備紅外線尋標器，可精準鎖定敵方目標發熱部位（通常為發動機）。此外，升級版的「前衛-12」（QW-12）更具備擊落直升機、無人機，乃至巡弋飛彈的防空能力，且系統內建反誘餌機制，將大幅提升伊朗的防空反制籌碼。

美國深陷中東戰火，與其旨在優先嚇阻台灣衝突的「國家安全戰略」背道而馳，引發外界質疑。凱伊直言，美國去年發表的國安戰略明確提到，嚇阻台灣衝突為最優先事項，因此美國當前對伊朗開戰的決策，據信五角大廈內部亦有不少官員抱持相同疑慮。

美中海軍航空戰力 仍有數十年差距

在評估潛在的印太衝突風險時，凱伊也指出，儘管中國海軍艦艇數量龐大，但在航艦與航艦打擊群的數量與質量上，擁有十一艘現役航艦的美國仍佔絕對優勢。此外，在關鍵的海軍航空戰力領域，中國與美國相比仍落後數年，甚至可能存在數十年的差距。

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