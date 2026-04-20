北韓再搗「彈」 疑為潛射彈道飛彈

北韓19日上午向朝鮮半島東部海域發射數枚短程彈道飛彈，南韓軍方研判可能是潛射彈道飛彈。圖為北韓2021年10月發佈試射潛射彈道飛彈的照片。（路透檔案照）

南韓和日本政府十九日表示，北韓當天上午約六時十分在咸鏡南道新浦一帶，向朝鮮半島東部海域發射數枚短程彈道飛彈。儘管飛彈並未落入日本專屬經濟區（EEZ），但東京當局已透過外交管道向平壤嚴正抗議。南韓軍方則研判，由於新浦有潛艦基地，北韓此次發射的可能是潛射彈道飛彈（SLBM）。

落入EEZ外側 日本譴責抗議

北韓今年以來已七度試射飛彈，光是四月至今已達四次。南韓「韓聯社」報導，這是繼本月八日後，北韓時隔十一天再次發射彈道飛彈，而若以上推測屬實，也是北韓二〇二二年五月七日以來時隔約四年，再次發射潛射彈道飛彈。

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相較於當時飛彈飛行約六百公里，十九日發射的飛彈射程僅一四〇公里，據此推測可能是新型飛彈。南韓軍方正就該飛彈是由潛艦抑或陸地發射，或兩種方式混合等情況進行分析。

此次試射為北韓加速提升軍事能力的最新事例。南韓慶南大學教授林乙哲（Lim Eul-chul，譯音）指出，在美國目前將心力集中於伊朗戰爭的情況下，北韓認定現在是升級核子與飛彈能力的黃金時機。

南韓聯合參謀本部（聯參）表示，南韓和美國情報部門一直追蹤北韓發射動向，韓美日也就北韓彈道飛彈相關資訊保持密切共享。北韓發射飛彈後，國家安保室在安保第一次長金鉉宗的主持下，召開緊急安全形勢檢查會議。

日本放送協會（NHK）報導，正在澳洲訪問的日本防衛大臣小泉進次郎指出，北韓飛彈落入日本專屬經濟區外側，他已接獲日相高市早苗指示，將與美韓密切合作，全力蒐集與分析資訊。

IAEA︰北韓擁數十枚核彈頭

日本政府主張，北韓此舉違反聯合國安理會決議，已透過外交途徑向北韓嚴正抗議，並強烈譴責。

報導指出，美國總統川普和中國國家主席習近平將於下月舉行會談，可能論及朝鮮半島議題，北韓近期接連發射飛彈可能旨在展示武力。另有分析稱，北韓此次發射飛彈或與積極加強國防力量有關。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）十五日在首爾指出，北韓在核武生產能力上已取得「非常顯著」的進展，估計已擁有數十枚核彈頭，而且可能正在興建一座類似寧邊核設施的濃縮鈾設施，產能可能大幅提升。

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