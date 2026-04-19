紐軍機執行聯合國任務 中國控滋擾

紐西蘭國防軍十八日嚴正駁斥中國指控紐國空軍一架P-8A反潛巡邏機在黃海、東海海空域抵近偵察滋擾的說法，強調該機執行的是獲聯合國授權的對北韓制裁任務。圖為美國海軍的P-8A反潛巡邏機。（歐新社檔案照）

紐西蘭政府十八日正式駁斥北京當局關於紐國軍機在中國領空附近進行「破壞性且不負責任」偵察的指控，強調其軍事飛行任務是為了履行聯合國授權，旨在監督並執行針對北韓的國際制裁。

中國外交部發言人郭嘉昆十七日表示，紐西蘭皇家空軍一架P-8A「海神」反潛巡邏機近期在黃海及東海海域進行「持續性的抵近偵察與滋擾」，指稱此舉損害中國國家安全利益，增加雙方誤解誤判的風險，並嚴重干擾相關空域的民航飛行秩序。中方對此表示強烈不滿，並已向紐西蘭提出嚴正交涉。

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主要監控北韓規避制裁非法活動

針對中方指控，紐西蘭國防軍（NZDF）發表聲明回應，表示該架巡邏機當時正參與聯合國安理會決議下的常態性任務，負責監控北韓規避制裁的非法海上活動，包括在黃海與東海頻繁發生的船對船物資轉運。紐西蘭國防軍發言人強調，該行動並非針對中國，且機組人員始終保持專業，完全遵循國際法及區域民航程序。

紐西蘭國防軍指出，在審視飛行航跡及相關數據後，並無證據顯示該機曾對民航安全造成干擾，並證實紐、中兩國外交體系已就此事件進行直接對話。該架P-8A巡邏機自今年三月中旬起部署於沖繩嘉手納基地，是紐西蘭自二〇一八年以來第九度執行此類聯合國監控任務。

這起外交爭端發生在區域情勢敏感之際。中國海軍艦艇去年二月在紐西蘭附近塔斯曼海進行實彈演習，導致兩國關係緊張。紐西蘭安全情報局局長漢普頓去年三月公開對中國在太平洋地區擴張影響力表達隱憂，警告中國意圖「創造具競爭性的區域架構，並擴大其在太平洋島國的影響力」，這增加了外國干預與間諜活動的風險，紐國有必要確保太平洋合作夥伴意識到這些風險。紐國總理拉克森則在去六月訪問北京，與中國國家主席習近平會面時曾強調「求同存異」並加強貿易往來。

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