美延長俄油制裁豁免 被抨變相資助普廷

美國財政部十七日再度發布為期一個月的制裁豁免，允許出售在海上的俄羅斯石油與石油產品。圖為加州外海的美國油輪。（美聯社）

美國政府十七日宣布延長一項針對俄羅斯石油的制裁豁免令，為期一個月。此舉旨在平抑因美以對伊朗戰爭而大幅飆升的全球能源價格，但與財政部長貝森特兩天前的表態大相逕庭，立刻引發國會民主黨人的強烈抨擊，指責此舉形同背棄盟友，並變相資助俄國總統普廷的戰爭機器。

民主黨痛批背棄盟友

根據財政部發布的許可令，這項豁免允許各國購買截至十七日前已裝載於船隻上的俄羅斯原油及石油產品，交易截止時間為五月十六日凌晨十二時一分。此決定延續了先前於四月十一日到期的寬限政策。此項豁免不適用於涉及伊朗、古巴及北韓的交易。

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然而，貝森特十六日才向媒體表示，華府不會延長俄油及伊朗石油的制裁豁免。財政部發言人十八日解釋：「隨著與伊朗的談判加速，財政部希望確保有需要的國家能取得石油。」

據國際能源總署（IEA）指出，美以伊戰爭已造成史上最嚴重的全球能源供應中斷，中東地區超過八十座油氣設施受損。根據路透與分析師估算，戰爭爆發以來，已導致超過五億桶原油供應中斷，累計損失達五百億美元，後續衝擊預計將持續數月甚至數年。

高漲的油價對將於十一月舉行的美國國會期中選舉的共和黨人選情構成威脅，也讓川普面臨夥伴國的壓力。消息人士透露，廿國集團（G20）、世界銀行及國際貨幣基金（IMF）在華盛頓會議期間，多國代表請求美國延長豁免。

但這項決定在華府引發政治風暴。民主黨籍聯邦參議員夏欣、舒默與華倫發表聯合聲明，痛批這項決策「令人不齒」，是貝森特承諾後的一百八十度大轉彎。聲明指出：「普廷已成為川普對伊朗戰爭的最大受益者，俄羅斯的石油收益在三月份幾乎翻倍。」

九日前往華府會談的普廷特使德米崔耶夫十八日在Telegram頻道透露，這次豁免延長預計將涉及一億桶石油，加上先前豁免令，總計將影響二億桶原油。路透引述分析家看法，指美伊衝突已對全球能源市場造成永久性傷害，此次延長豁免恐非最後一次。

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