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    首頁 > 國際

    巴基斯坦成功調停 跌破外界眼鏡

    2026/04/09 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    在巴基斯坦總理夏立夫（右）積極斡旋下，美國總統川普（左）與伊朗達成停火協議，被視為巴國近年取得的最大外交成就之一。（路透檔案照）

    在巴基斯坦總理夏立夫（右）積極斡旋下，美國總統川普（左）與伊朗達成停火協議，被視為巴國近年取得的最大外交成就之一。（路透檔案照）

    美國與伊朗就中東衝突達成協議停火兩週讓全球暫時鬆了一口氣，但真正的最大贏家卻是積極介入調停斡旋的巴基斯坦，既贏了荷姆茲海峽航運暢通後，石油供應無虞的裡子，還贏了就此提升國際地位的面子。

    巴基斯坦自伊朗戰爭爆發以來便在美伊之間充當傳話人；八日，巴國總理夏立夫宣布美伊已在其政府的斡旋下同意停火兩週，並歡迎美伊代表十日起蒞臨巴國首都伊蘭馬巴德舉行會談。美國的南亞問題專家柯格曼直言，美伊停火是「巴基斯坦近年取得的最大外交勝利之一」，讓許多不認為巴國政府有能力者，跌破眼鏡。

    巴基斯坦能成功居中調解的關鍵，在於該國同時與美伊保持良好關係。巴伊互為兄弟之邦，在歷史、文化與宗教關係深厚—伊朗是一九四七年巴基斯坦獨立後第一個承認巴基斯坦的國家，而巴基斯坦則是一九七九年伊朗革命後首批承認伊朗伊斯蘭政權的國家之一；兩國接壤並共享長達九百公里的邊界，而且境內皆有大量什葉派穆斯林人口，伊朗全球排名第一，巴基斯坦居次。

    巴基斯坦前駐德黑蘭大使杜蘭尼說，同時與美伊交好的巴基斯坦，是該區最有資格充當美伊調人的國家。就連川普本人也承認，在伊朗問題上，巴基斯坦比大多數國家懂得多。

    在此同時，巴基斯坦也與華府維持良好關係，冷戰時期尤為密切；冷戰後巴國曾因發展核武遭美國制裁，但在九一一恐怖攻擊後成為華府的反恐夥伴，迄今仍是美國主要的非北約盟友。由於美伊在伊朗伊斯蘭革命後斷交，與美伊交好的巴基斯坦還在華府代理若干伊朗外交利益。

    此外，巴國位高權重的陸軍參謀長穆尼爾與川普私交甚篤，去年曾隨總理夏立夫一同訪問華府，推崇化解當時巴基斯坦與宿敵印度的緊張情勢升溫的川普，值得拿一座諾貝爾和平獎。

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