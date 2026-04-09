CNN：中國超級運算中心遭駭 駭客兜售飛彈設計圖

CNN八日報導，中國國家超級計算天津中心疑似遭到駭客全面滲透，國防機密與飛彈設計圖等大量機密敏感資料被盜取。（取自網路）

美國有線電視新聞網（CNN）八日報導，中國國家級重要資訊基礎設施，疑似遭到駭客全面滲透，包括國防機密與飛彈設計圖在內的大量敏感資料被盜取。整個竊密過程前後耗時約六個月之久，期間竟完全未被察覺。此事不僅凸顯中國科技基礎設施的深層安全漏洞，更被視為中國迄今已知規模最龐大、情節最嚴重的資料外洩案。

遭盜資料高達10PB 時間長達半年

報導指出，此次遭駭的目標可能是「國家超級計算天津中心」，外洩資料總量高達驚人的十PB（約一千萬GB）。這座超級運算中心是中國極為關鍵的資訊基礎設施，其日常服務的對象超過六千個單位，廣泛涵蓋各類先進科學研究機構與國防單位，也使得此次資料庫外洩的衝擊面極為廣泛。

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駭客在社群平台公開兜售的資料，揭露這次外洩事件的嚴重性。據報導，一個名為「FlamingChina」的匿名帳號，今年二月六日在加密通訊軟體Telegram的匿名頻道，首度公開部分遭竊資料的樣本。該帳號以數千美元的價格，提供部分資料的預覽權限；若要存取完整的機密資料庫，則要價數十萬美元，並嚴格要求必須以加密貨幣付款。

外洩機密涵蓋科研機構與國防單位

該帳號聲稱，盜取的龐大資料庫，內容涵蓋中國多個極具戰略意義的尖端研究領域，包括航太工程、軍事武器研究、生物資訊學，以及核融合模擬等高度機密的科研成果。更令人關注的是，這些資料的來源直指中國的頂尖機構，包括中國航空工業集團公司、中國商用飛機有限公司，以及中國國防科技大學等。

令人匪夷所思的是，駭客在長達數月的時間裡，如入無人之境般在系統中穿梭。多名曾與該名疑似駭客接觸、並檢視過資料樣本的資安專家向CNN透露，駭客入侵這座超級電腦的過程似乎並不費力，而且外洩資料的真實性極高。不過，報導強調，目前仍無法獨立查證這批龐大資料的確切來源，也無法完全證實FlamingChina帳號的說法。

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