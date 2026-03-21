高市早苗白宮會川普 日美峰會 強調台海和平

美國總統川普（右）在白宮高規格接待來訪的日本首相高市早苗，高市引用前首相安倍晉三的經典名言，高喊「Japan is back！（日本回來了）」贏得川普微笑回應。（彭博）

日本首相高市早苗於當地時間十九日中午，在華府與美國總統川普舉行領袖會談。會後白宮發表的成果文件顯示，雙方對於中國問題達成加強合作共識，並在台灣問題上向中方釋出強烈牽制訊號，強調「台灣海峽的和平與穩定對區域安全與全球繁榮不可或缺」。

台灣問題 向中方釋出強烈牽制訊號

雙方重申支持透過對話和平解決問題，並明確表達「反對任何以武力或威脅為手段的片面改變現狀行為」。儘管外界預期川普近期將訪問中國，可能避免發表引發中方反彈的言論，但在日方努力下，台海安全重要性再度被列入成果文件，被視為是高市重要外交成就。川普指出日中關係「略顯緊張」，表示未來與中國國家主席習近平會晤時將傳達日方關切，並「稱讚日本」。

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擴大攔截飛彈產量 強化區域嚇阻力

為強化對區域威脅的嚇阻力，日美商定將共同開發的改良型標準三型攔截飛彈「SM-3 Block 2A」產量擴大至四倍。此計畫為日美防衛合作的指標，由日方提供關鍵部件、美方負責整體製造。文件亦肯定去年在日本部署中程飛彈發射裝置「泰風」的進展，並將探討日本在提升中程空對空飛彈（AMRAAM）產能中所扮演的角色。

雙方確認持續推動「自由開放的印太」構想，並強化日美與南韓三國合作，致力於北韓完全無核化。此外，美方歡迎日本建置用於政府數據的安全雲端平台，以利雙方資訊共享。川普在會後晚宴中，對日本強化安保舉措及擬大量採購美製裝備的方針表示高度肯定。

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