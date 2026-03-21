高市挺美 擴大投資730億美元

日本首相高市早苗在白宮與川普總統的會談中，盛讚只有川普能夠為全世界帶來和平。（路透）

日本以經濟實力強化同盟關係 加強能源合作

日本首相高市早苗當地時間十九日於白宮與美國總統川普舉行上任後首度高峰會談，雙方除重申日美同盟為全球穩定基石外，經貿能源與關鍵礦產的實質合作成為此次會晤的最核心成果。會後兩國政府隨即公佈總規模高達七三〇億美元的第二波對美投融資項目，高市透過對美投資提案與明確表達「支持美國」的立場，成功打動川普，並化解強大壓力。

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高喊最佳夥伴 高市強調「日本回來了」

此次為高市上任後首次訪美，白宮準備了隆重的紅地毯。在門口迎接的川普，敞開雙臂接受高市的擁抱，兩人從會談前到晚宴結束皆維持極為友好的互動氣氛。高市此行雖非國是訪問，但川普在白宮舉辦正式晚宴，被視為破格禮遇。高市在晚宴致詞中強調「我們是最佳夥伴」，並引用前首相安倍晉三的經典名言，高喊「Japan is back（日本回來了）」，同時舉拳示意。川普則對日本為慶祝美國建國二五〇週年所贈送的二五〇株櫻花表達深切感謝，稱為「傳承給下一世代的情誼象徵」。

此次會談日方原聚焦印太政策，但因中東局勢升溫，伊朗問題成為核心。面對川普要求日本對荷姆茲海峽安全航行作出貢獻，高市冷靜說明日本受限於法律架構，強調在可行範圍內合作，雙方確認將就能源安全與航行自由持續密切協調。據報導，日本政府內部已在研究停火後派遣掃雷部隊的方案。

投資提案展現「支持美國」 成功打動川普

日方評估川普為「重視利益的商人型領導人，目前關注油價穩定」，因此事前準備了詳盡的經濟對策。高市在會中提出合作擴大美國能源生產，並建議推動「在日本儲備美國原油的共同事業」。雙方會談長達一個半小時，川普更向高市展示辦公桌，並贈送簽署總統令用的簽字筆，會後兩人更在合照中做出「比讚」手勢，氣氛熱絡。

根據公佈細節，這批七三〇億美元的投資計畫是基於去年七月關稅協議的延續。重點項目鎖定先進能源，預計投入約四百億美元在田納西州與阿拉巴馬州建設「小型模組化反應爐」（SMR）。此類機組安全性高且成本較低，是推動核電商業化的關鍵。此外，為因應人工智慧（AI）數據中心爆發性的電力需求，日方亦規劃在賓州與德州興建天然氣發電設施，投資規模分別約一七〇億與一六〇億美元。高市強調，在全球電力需求增長與中東局勢動盪下，強化能源合作至關重要。連同首波項目，日本承諾對美投資五五〇〇億美元目標已敲定兩成。

在供應鏈安全方面，雙方簽署了三份關於關鍵礦產合作的文件，目標是建立替代供應體系，應對中國的出口管制。兩國亦簽署開發備忘錄，將重點推動日本南鳥島近海的海底稀土資源開發，透過分享深海科學研究與資源資訊，加速供應鏈的多樣化與韌性。

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