遏止攻擊能源設施 川普威脅擴大打擊

美國官員透露，川普政府正考慮增派數千名美軍前往中東，為可能對伊朗展開下一步行動預做準備。圖為美國海軍航空母艦「林肯號」上的EA-18G「咆哮者」電子作戰機，準備升空執行任務。（法新社）

以色列十八日轟炸伊朗能源命脈、全球最大天然氣田「南帕爾斯」，激起德黑蘭對卡達等區域內國家油氣設施發動報復。為避免因荷姆茲海峽封鎖陷入危機的能源市場情形惡化，美國總統川普要求以、伊停止攻擊能源設施，但也警告，若德黑蘭不願聽勸，將對南帕爾斯氣田發動「前所未見」的全面攻擊。

川普發文寫道，以色列對伊朗的主要天然氣設施南帕爾斯氣田發動攻擊，打擊的範圍相對整個區域而言不大。美國對此一無所知，卡達亦未參與其中，也沒有料想到以軍會對南帕爾斯發動打擊。但伊朗並未掌握全部情況，因此「不正當且不公正地攻擊卡達部分的液化天然氣設施」。

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川普申明，「以色列不會再對極為重要且價值重大的南帕爾斯氣田發動更多攻擊」。但若伊朗決定攻擊卡達，「無論是否有以色列的同意或協助，美國將以伊朗前所未見的力量，大幅轟炸整片南帕爾斯氣田」。川普強調，鑒於對伊朗未來的長期影響，不願下令發動程度如此劇烈及具毀滅性的命令，「但若卡達的液化天然氣再度遭到攻擊，我將不會有任何猶豫」。

以伊互相針對能源設施，加劇美方緩和全球能源危機的複雜性。川普政府為此已宣布暫時性豁免施行百年的「瓊斯法」六十天，允許懸掛外國國旗船隻在美國港口運輸燃料，並號召中國、日本、南韓和英國等國家組成荷姆茲聯盟，聯手派出軍艦確保荷姆茲海峽航行自由和運輸安全，但未獲得各國響應。

白宮正評估向中東增援數千兵力

根據路透十九日引述美國官員、知情人士說法，白宮正評估向中東增援數千人兵力，增加川普下一階段擴大對伊朗行動的戰略選項，包括研擬派遣地面部隊攻占伊朗哈格島及奪取伊朗高濃縮鈾庫存。

消息人士指出，雖然打通讓油輪得以穿越荷姆茲海峽的安全通道主要依靠海空軍力量，但若要徹底達成任務，可能需要將美軍部署至伊朗海岸線，因此討論中的方案包括派出地面部隊奪取處理伊朗九成石油出口的能源樞紐哈格島。由於該島涵蓋在伊朗飛彈和無人機打擊範圍內，美軍在行動中將面臨巨大風險。

另外還有派遣地面部隊奪取伊朗的高濃縮鈾庫存。即便是高度專業及經驗豐富的特種部隊，奪取濃縮鈾的任務仍極具難度和風險，針對伊朗境內的任何部署預料不會在短期內執行。一名白宮官員表示，川普尚未對派遣部隊做出決定，但保留一切行動選項。

消息人士也說，預料將在下週抵達中東的美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」與兩千多名陸戰隊員，並不算在最新的增兵評估之中。

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