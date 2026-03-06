暗殺川普兩次 伊朗首腦死於空襲

2024年7月13日，美國共和黨總統候選人川普在賓州巴特勒造勢時，遭槍手襲擊而受傷，但他仍握拳高呼，創造經典畫面。（美聯社檔案照）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯四日表示，策劃二〇二四年暗殺美國總統川普的伊朗秘密部隊首腦，已在美軍空襲伊朗中遭擊斃。

五角大廈並未提供細節，赫格塞斯也未披露主謀姓名，但川普政府此前曾表示，伊朗企圖暗殺美國官員，尤其是川普本人，是美國發動這波空襲行動的原因之一。

請繼續往下閱讀...

川普才是「笑到最後」的人

赫格塞斯在五角大廈向媒體宣布，企圖暗殺川普的伊朗部隊首腦，已在三日的空襲中喪生。「伊朗企圖殺害川普總統，但川普總統才是笑到最後（got the last laugh）的人」。

赫格塞斯強調，這不是此次「史詩怒火行動」的重點，川普也未曾提及此事，「但我確保、其他人也確保，對這件事負有責任的人，最終會被列入目標名單。」

在二〇二四年總統大選期間，川普在賓州巴特勒市（Butler）造勢時，遭槍手襲擊而受傷；而在該事件發生前幾天，美國得知一項伊朗企圖暗殺川普的陰謀，目的是為了報復美國二〇二〇年一月利用無人機，擊斃伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼。

一名巴基斯坦籍男子麥潛德在二四年七月被捕，罪名是與伊朗合作企圖暗殺川普，目前正在接受審判。檢方指控他與另一名實為聯邦調查局（FBI）線民的男子，共同策劃這起暗殺行動。伊朗方面則矢口否認曾密謀刺殺川普。

川普一日晚間接受美國廣播公司新聞網（ABC News）首席華府特派員卡爾電話訪問，談到美以聯手空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼時，提到這起暗殺。川普告訴卡爾：「在他對我動手前，我先下手為強。他們試了兩次，但最後是我先出手。」

在聯合國安理會二月廿八日召開的緊急會議上，美國駐聯合國大使瓦爾茲也將伊朗刺殺川普的意圖，視為其挑釁行為，並以此做為美方發動攻擊的正當理由。

赫格塞斯還說，美國潛艦在印度洋擊沉名為「蘇雷曼尼」的伊朗軍艦，這是自第二次世界大戰以來，美國潛艦首次擊沉他國艦艇，「看來美國總統又二次得手」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法