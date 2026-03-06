為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    反對哈米尼兒子接任！ 川普喊：要親自參與伊朗最高領袖遴選

    2026/03/06 11:14 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（彭博）

    美國總統川普。（彭博）

    美國、以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，統治伊朗近40年的伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）第一時間就被炸死，許多軍政高層也一同陣亡，目前伊朗尚未公布繼任者，外傳哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是可能的接班人，美國總統川普近日公開反對由其子接班，指出美國應直接參與決定伊朗下一任最高領袖的人選。

    綜合外媒報導，川普在接受美國媒體《Axios》訪問時指出，穆吉塔巴是目前最可能的接班人，但他完全不可能接受穆吉塔巴是接班人，稱對方是「沒有份量的人」。川普強調，美國希望看到能為伊朗帶來「和諧與和平」的新領導人，而不是延續前任強硬政策的人，強調如果新領袖繼續推行哈米尼的政策，美國與伊朗可能在「五年內再次陷入戰爭」。川普還將此事與委內瑞拉情勢相比，稱自己當時也曾參與該國權力安排，「就像我在委內瑞拉處理德爾西（Delcy Rodriguez）的事情一樣，我必須參與這次任命」。

    川普的說法引發外界關注，目前伊朗政權已多日未宣布下一任最高領袖，但多名伊朗消息人士暗中表示，接班人選近期內可能會公布，外傳現年56歲的哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是可能的接班人，傳其接管準軍事組織「巴斯吉」（Basij，意指武裝動員），並以暴力手段平息街道上的抗爭活動，若接班，可能將延續其父的強硬對抗路線。

    美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及其他官員先前多次強調，美軍行動的目標並非「政權更替」，而是削弱伊朗的飛彈能力、核計畫及海軍戰力。然而川普公開談及影響伊朗領導人接班，被認為可能讓美國的戰爭目標更加模糊。

