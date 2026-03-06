戰事快又順 川普規劃戰後

「史詩怒火」行動日誌

大讚美軍 迅速剷除伊朗領導層和飛彈庫

美國與以色列對伊朗的軍事行動五日進入第六天。美國總統川普四日大讚美軍在戰場表現傑出，「迅速剷除領導層和彈道飛彈庫」。白宮同日透露，川普已開始思考戰後規劃，與國安團隊探討華府在衝突落幕後所能扮演的角色。

德黑蘭攻擊行徑已「失控」

在白宮與科技業領導層會議期間，川普讚揚美軍在中東戰場表現優異，「有人問我，滿分十分的話會給幾分？我說十五分」。川普指出，伊朗領導層和彈道飛彈庫遭迅速瓦解，「每個看來想成為領袖的人最終都喪命」；攻擊鄰國甚至盟友的行徑，顯示德黑蘭已「失控」。

儘管美軍對伊朗的打擊既快速又猛烈，外界卻對美方的作戰目標及意圖所知甚少。法新社指出，川普並未對外透露戰後規劃，也無法確定華府旨在徹底顛覆德黑蘭政權，還是保留和餘下官員合作的空間。儘管美以聲稱嚴重打擊伊朗核能力，但沒有跡象顯示德黑蘭願意放棄核子和飛彈計畫。

白宮新聞秘書李威特指出，伊朗神權政府被完全擊潰並付出慘烈代價，美、以預料將在接下來數小時全面宰制伊朗空域。與此同時，川普也開始思考美國在聯合軍事行動落幕後的角色，「我想這是總統正在評估並與顧問及國安團隊討論的事務」。

美媒：戰事恐持續至九月

然而，美國政治新聞網Politico取得的資料顯示，美國中央司令部要求五角大廈派遣更多軍事情報官員，前往佛羅里達州坦帕（Tampa）的總部，以支援對伊朗的軍事行動至少一百天，且可能持續至九月。報導指出，這是川普政府首次已知為對伊戰爭要求增加情報人員，也顯示五角大廈已在為可能遠超過川普最初設定的「四週時間表」的軍事行動編列預算。

美以聯軍持續空襲伊朗，伊朗的飛彈和無人機反擊行動也不斷擴大，甚至波及亞塞拜然飛地納希契凡（Nakhchivan）的機場，包括英國、法國和土耳其等北大西洋公約組織（NATO）盟國，都已採取相關因應行動。而前述這種通常在美軍採取行動前就會安排妥當的人力與資源調度，如今卻顯得倉促，凸顯川普團隊並未完全預見這場與以色列共同發動的戰爭，會產生如此廣泛的後續影響。

限制川普戰爭權 參院未過關

另一方面，為限制川普對伊朗動武權限，民主黨聯邦參議員凱恩領銜發起決議案，宣稱要取回憲法賦予國會的宣戰權力。但在共和黨掌握多數席次下，決議案以五十三票反對、四十七票同意遭否決。民主黨參議員墨菲批評，已有六名美國人在這場非法戰爭中喪生，「我們甚至還不曉得進行這場戰爭的原因」。

聯邦眾議院將在五日對限縮川普戰爭權力的決議案進行表決。由於共和黨在眾院也掌握多數席次，預料決議案仍將遭到否決。

美國戰爭部4日公布影像顯示，美軍潛艦在斯里蘭卡外海發射魚雷擊沉伊朗巡防艦「得納號」，據稱該艦載有近130名官兵，斯里蘭卡海軍已尋獲至少87名水手遺體，救起32人。該艦當時甫結束印度主辦的多國海軍聯合演習，伊朗警告，美方將為此付出慘痛代價。（法新社）

以色列4日空襲黎巴嫩南部沿岸城市泰爾的發電設施，引發大火。（法新社）

以色列5日對伊朗首都德黑蘭發動新一波空襲，鎖定包括軍事設施在內的目標。（法新社）

