美消耗愛國者飛彈庫存 俄或成贏家之一

華爾街日報報導，美國和以色列對伊朗發動攻擊的最大贏家之一是俄羅斯，因為伊朗的飛彈耗盡了烏克蘭防禦所需的「愛國者」攔截飛彈庫存。（法新社檔案照）

美國和以色列聯手對伊朗發動大規模空襲，伊朗也以飛彈和無人機展開反擊，但華爾街日報四日報導，這場衝突的最大贏家之一是俄羅斯，因為伊朗的飛彈耗盡了烏克蘭防禦所需的「愛國者」攔截飛彈庫存，讓俄羅斯得以突破烏克蘭防空網缺口，摧毀其電力基礎設施，使烏克蘭多座城市陷入停電。

攻伊恐耗盡烏防禦所需庫存

在戰爭爆發的頭幾天，美國與波斯灣國家發射數百枚攔截飛彈，以擊退伊朗的飛彈與無人機攻勢。分析人士估計，在持續遭受攻擊的情況下，波斯灣國家的攔截飛彈庫存僅能維持數日，可能迫使華府從印太及其他地區抽調庫存，從而削弱其在其他地區的前沿部署。

請繼續往下閱讀...

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）四日表示，自衝突開始以來，伊朗已發射超過五百枚彈道飛彈與兩千架無人機。他強調，美國有充足的彈藥因應對伊行動。

目前最先進的攔截飛彈「愛國者三型」（PAC-3），二〇二五年的總產量僅略高於六百枚。摧毀一枚彈道飛彈，通常需要至少兩枚愛國者攔截飛彈，若前兩枚失敗，通常還會發射第三枚或更多。單枚造價數百萬美元的攔截飛彈產能有限，且耗時數月，其零組件來自全美各地，甚至遠至西班牙。

烏克蘭總統澤倫斯基二日表示，「對我們而言，這是生死攸關的問題。」烏方已聯繫資助烏克蘭武器供應的歐洲夥伴，詢問伊朗衝突是否會進一步限制交付。

烏每月至少需要60枚PAC-3

烏克蘭空軍副司令耶利扎羅夫指出，烏克蘭面臨的最大威脅，是俄羅斯的彈道飛彈攻擊，而唯一的解決方案就是愛國者系統。

烏克蘭與西方情報顯示，俄羅斯目前每月可生產約八十枚彈道飛彈。烏克蘭空軍估計，每月至少需要六十枚PAC-3攔截飛彈，才能勉強應付俄國的飛彈攻擊。

在迄今已滿四年的烏克蘭戰爭中，愛國者系統一直是西方防空系統的黃金標準。這套精密的系統部署範圍廣大，使敵方難以摧毀。烏克蘭操作人員曾使用愛國者擊落俄羅斯極音速飛彈，尤其是在飛彈下降減速時，這讓原本認為愛國者無法攔截此類飛彈的國防分析師感到驚訝。

情報與國防官員指出，包括中國、俄羅斯與伊朗在內的美國及北約對手，正密切追蹤攔截飛彈的消耗情況。這些國家的軍事準則日益強調大量生產廉價無人機與彈道飛彈，以消耗西方的庫存。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法