他自爆「出賣台灣隊情報」給澳洲隊網炸鍋 被牽拖的民代急喊「快出面說明」

陳姓訓練師遭起底，是員林市民代張詠勝的服務處澳洲助理。（翻攝張詠勝臉書）

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，台灣隊首戰以0比3不敵澳洲。賽後一名自稱參與澳洲隊情蒐小組的陳姓男子在社群發文，暗示曾提供台灣隊相關情報，引發網友撻伐，網友也起底，該名陳男疑似為國民黨員林市民代表張詠勝的助理。張詠勝今早受訪澄清，陳男並非其正式助理，只是「朋友的朋友」，過去曾在選舉期間到服務處幫忙，相關發言屬個人行為，與服務處無關。

據了解，該名陳姓男子在社群平台轉貼澳洲隊總教練受訪內容，稱澳洲隊對台灣球員情資掌握透徹，並寫下「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗的時候……所以你們好奇為什麼澳洲總教練這麼有信心了吧！」還表示「感謝澳洲給我機會參加情蒐小組的一員，任務達成」，甚至提到自己預測澳洲勝出等言論，貼文曝光後迅速引爆輿論。

網友痛批其為「叛徒」、「出賣台灣隊情報」。網友進一步挖出他過去在彰化從事整復推拿的照片，也發現員林市民代表張詠勝曾於2024年底在臉書發文，公開感謝「本服務處澳洲助理」安排聚會，並提及與職棒球員江國豪的交流，文中所指對象正是該名陳姓男子。

對此，張詠勝今（6日）接受媒體採訪時澄清。陳男並非其服務處的正式編制助理，雙方是透過「朋友的好朋友」介紹認識。張詠勝解釋，因選舉期間需要人手，陳男曾到服務處幫忙、參加過幾次聚會，因陳男長期旅居澳洲，當時才以「澳洲助理」稱呼。

張詠勝說，陳男從小熱愛棒球，在澳洲也有參與球隊，也曾與職棒球員江國豪有過練球的交集。

對於陳男自爆提供情報給澳洲隊一事，張詠勝表示「完全不知情」，並強調「這是他個人的行為與立場」，與自己並無關係，他也希望對方能出面向外界說明，目前仍嘗試聯絡中。

張詠勝受訪澄清，陳男並非其正式助理，只是「朋友的朋友」，相關發言屬個人行為，與服務處無關。（民眾提供）

陳姓男子在社群平台表示「感謝澳洲給我機會參加情蒐小組的一員，任務達成」（翻攝網路）

